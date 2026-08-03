Август на даче: боремся с вредителями и опасными насекомыми

Август в саду - время собирать урожай и по чуть-чуть начинать подготовку к следующему сезону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» возвращается с очередной порцией садово-дачных советов. На этот раз поговорим о том, как победить разных надоедливых и опасных для посадок насекомых.

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС

Слизень - прожорливый гость, да еще и весьма плодовитый: один «выводок» может полностью испортить сразу несколько грядок, съев буквально все (от листьев и побегов до корнеплодов). При этом взрослые особи живут всего один сезон и погибают с наступлением холодов, но перед этим успевают отложить большое количество яиц, из которых следующей весной появятся новые поколения вредителей.

И хотя сами слизни не ядовиты и даже не могут укусить, они выступают переносчиками патогенных микроорганизмов, бактерий и паразитов. На их теле и в слизи могут сохраняться яйца гельминтов (например, нематод и аскарид), а также цисты простейших живых существ. Поэтому после любого контакта со слизнями или с почвой, где они ползали, необходимо тщательно мыть руки с мылом. Овощи, фрукты и зелень, собранные на тронутом слизнями участке, также следует тщательно промывать перед употреблением.

Испанские слизни на участке? Никому не пожелаешь! Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

А для эффективной борьбы со слизнями необходим комплексный подход:

- устраняем укрытия. Слизни любят влажные и темные места, поэтому важно убрать с участка доски, скопления листвы, сорняки и другие предметы, под которыми они могут прятаться;

- разумно поливаем. Давайте воду растениям в первой половине дня. Это позволяет верхнему слою почвы просохнуть к вечеру, что затрудняет передвижение слизней, ведь они активны преимущественно в темное время суток и при высокой влажности;

- расставляем ловушки. Например, пивные. Для этого вкапываем в землю небольшие емкости (например, пластиковые стаканчики или банки) и наполняем их пивом примерно на треть. Запах привлекает слизней, и они падают в ловушку, откуда уже не могут выбраться;

- собираем по старинке. Поздним вечером или ночью, когда слизни наиболее активны, можно проводить ручной сбор. Делать это нужно в резиновых перчатках, а собранных вредителей помещать в солевой или мыльный раствор для уничтожения. Важно не раздавливать слизней прямо на грядке - это может привлечь других особей.

СО ВКУСОМ ВИШНИ

Вишня и черешня - плодовые деревья, любимые многими. Но они частенько страдают от различных вредителей, поражающих практически все части растения. Чтобы деревья оставались здоровыми и обильно плодоносили, важно своевременно принимать меры.

Основные вредители - тля, питающаяся соком молодых листьев и способствующая развитию инфекций; гусеницы вишневой моли, высасывающей почки и листья; гусеницы бабочки-боярышницы, оплетающие суховатые листья паутиной; жук-долгоносик, подъедающий все вплоть до плодов.

Профилактика - самый эффективный способ защиты вишни и черешни от указанных вредителей. Регулярный уход за деревьями помогает предотвратить массовое размножение насекомых.

Достаточно вовремя удалять больные и поврежденные ветки, обрабатывать садовым варом срезы и трещины коры, быстро убирать опавшую листву и плоды (сжигая при этом остатки, чтобы не дать развиться личинкам и яйцам), рыхлить почву.

А при непосредственном заражении эксперты советуют браться за химические препараты. Важно выбирать средства, разрешенные для использования на плодовых деревьях, и строго соблюдать инструкции по применению.

В ЗАЩИТУ ЛУКОВИЧНЫХ

Ярко-красный жук с черной головой - самый неприятный гость на клумбах с лилиями. С вероятностью 99% это лилейная трещалка. Это опасное насекомое повреждает листья, стебли, почки, бутоны любых лилий и других растений этого семейства. Личинку тоже опознать нетрудно: блекло-оранжевые, похожие на слизней, покрывающие себя собственными экскрементами.

Как будем бороться?

Если жуков немного, - расстелем под кустом пленку, стряхнем насекомых и быстро уничтожим в банке с мыльным раствором.

Если трещалок множество, - покупайте инсектициды - те, что всасываются цветами и действуют изнутри. Либо пробуйте проверенные народные средства, от золы до горчицы.

Важно: листья лилий нужно осматривать в течение всего сезона. Заметите на нижних сторонах яйца насекомых, - давите и уничтожайте.

НИ ТЛИ НЕ ВИДНО

Тля на смородине - весьма неприятный гость. Даже если не сразу заметили само насекомое, есть другие признаки его присутствия. Например, странные красноватые пузыри на листьях. Либо усохшие и скрученные верхушки побегов и молодые листья.

Что будем делать?

Для начала вспомним, что тлю переносят муравьи, поэтому бороться придется и с ними.

Если тли на кусте немного, попробуйте смыть ее сильной струей воды из шланга. После такой процедуры вредители вряд ли смогут самостоятельно забраться обратно на куст. Также стоит сорвать и уничтожить сильно пораженные листья и побеги - это поможет растению направить силы на рост новых здоровых частей.

А в целом, конечно, вновь обратимся к проверенным народным методам:

- мыльный раствор. Натрите 200 граммов хозяйственного мыла, залейте 2 литра теплой воды и размешайте до полного растворения. Доведите объем до 10 л и опрыскайте кусты. Мыльная вода убивает взрослых особей, но не действует на яйца и личинки, поэтому обработку нужно повторить через 7-10 дней;

- содовый раствор. Разведите 10 столовых ложек соды в 10 литрах воды и добавьте 50 граммов хозяйственного мыла. Обработку повторяют через 3 дня и после каждого дождя;

- зольно табачный настой. Смешайте по 400 граммов древесной золы и табачной пыли, залейте 10 литров воды и настаивайте двое суток. Затем процедите, растворите 50-100 граммов мыла - останется лишь все то же опрыскивание;

- перцовый отвар. Измельчите 50-100 граммов стручков острого перца, залейте литр воды, доведите до кипения и настаивайте 3-4 часа. После остывания процедите, разбавьте водой в пропорции 1:2, добавьте 10-20 граммов хозяйственного мыла и опрыскайте растения.

А в целом на будущее эксперты советуют заранее браться за профилактику.

К примеру, в сад можно привлечь птиц, развесив поилки и кормушки. Это естественные враги тли.

Вблизи ягодных кустов можно высадить растения с сильными и стойкими ароматами - фенхель, бархатцы, мяту, лаванду, чеснок, базилик.

И, конечно, нельзя забывать об уходе за смородиной. Своевременная обрезка, подкормка, полив, обработка от болезней и вредителей - ключ к успеху.

*по материалам управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.