Ни в коем случае! Что садоводам нельзя делать с клубникой и жимолостью

Ждем урожая и помогаем растениям пережить непростые периоды. Фото: pixabay.com.

Получить качественный урожай садовой земляники (которую мы по привычке называем клубникой) и одной из первых ягод сезона - жимолости - удается лишь тем, кто проявил терпение и заботу о растениях. Очень часто садоводы сталкиваются с разочарованием: вместо крупных, сочных ягод они получают мелочь или вовсе остаются без урожая.

Отсутствие цветков у земляники или слабое восстановление куста жимолости после сбора ягод - тревожные сигналы, на которые действительно стоит обратить внимание. Причины зачастую лежат на поверхности, и если их вовремя ликвидировать, можно получить долгожданный богатый урожай.

Итак, читаем свежую порцию садово-огороднических советов от КП-Киров.

ПОЧЕМУ У КЛУБНИКИ НЕТ ЦВЕТОВ И КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Если в прошлом году вы посадили молодые розетки, а в нынешнем сезоне не увидели ни одного цветочка, значит, растение не успело набрать силу. Скорее всего, посадка была слишком поздней. Клубника - культура, которая закладывает цветочные почки будущего года в конце лета и начале осени. Если посадить её в сентябре или октябре, она просто не успеет укорениться, а силы уйдут на выживание - сезон будет потерян. Молодые розетки следует высаживать в конце июля, максимум в начале августа. Это золотое правило для получения урожая уже на следующий год.

Как добиться отличного клубничного урожая? Фото: pixabay.com.

Не менее важный момент - глубина посадки. Частая причина «нецветения» - неудачно выдержанная глубина посадки. «Сердечко» (центральная почка, точка роста) куста должно располагаться строго на уровне поверхности почвы. Иначе растение может загнить или «задохнуться», так как точка роста засыпана землёй. В этом случае цветения не будет. Необходимо аккуратно разрыхлить грунт вокруг куста и отодвинуть лишнюю землю от центра.

А если «сердечко» оголено, куст быстро засохнет, так как пересыхают и корни. Такие экземпляры нужно срочно окучивать, подсыпать плодородный грунт вперемешку с перегноем, и обильно полить.

Еще один ключевой момент - подкормка. Здесь недопустимы никакие крайности.

Желание «накормить» клубнику похвально, но избыток удобрений, особенно азотных (навоз, мочевина), приводит к тому, что растения начинают «жировать». Они формируют огромные розетки с крупными ярко-зелеными листьями, но напрочь «забывают» о плодоношении. Им и так хорошо. В этом случае из рациона растения нужно полностью исключить препараты азота. Чтобы перенаправить силы на формирование почек и цветоносов, необходимо внести подкормки с преобладанием фосфора и калия (монофосфат калия, суперфосфат и пр.).

Но и забывать о подкормке нельзя. На бедном грунте растение истощается, теряет энергию и отказывается цвести. В идеале грядку следует мульчировать смесью перегноя и плодородной почвы. Через пару недель после этого рекомендуется выполнить подкормку под корень комплексным удобрением с макро- и микроэлементами. Особое внимание стоит уделить началу августа: в этот период растению необходима древесная зола. Она богата калием и фосфором, что является залогом обильного урожая в следующем году.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ

Жимолость - первая ягода в плодовом саду, сбор урожая которой обычно завершается не позднее конца июня. Отплодоносившие кусты к этому моменту истощены: они затратили весь запас полезных веществ на формирование ягод. Именно сейчас им требуется обильный уход, чтобы восстановиться и заложить почки на следующий сезон.

Первым делом необходимо провести санитарную обрезку. Это предотвратит развитие заболеваний и загущение куста. Срежьте все сухие, старые ветви (старше 6-8 лет), а также те, что растут внутрь куста или были поломаны. Все срезы диаметром более сантиметра следует продезинфицировать.

Следующая задача - помочь ей восстановиться. Однако к выбору удобрений нужно отнестись очень внимательно. Азотные комплексы - плохой вариант: будет слишком много новых побегов и зеленой массы. Гораздо важнее микроэлементы, калий и фосфор.

Далее - прополка (чтобы сорняки не привлекали вредителей и не забирали питание), разрыхление (для доступа кислорода у корней), мульчирование (с целью сохранения влаги).

*по материалам управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю