«Ей было всего 17 лет»: в Кировской области погибла талантливая спортсменка и певица Дарья Белова

Пела, побеждала и не боялась трудностей: в Кировской области погибла 17-летняя Дарья Белова.

В Кировской области скорбят по 17-летней Дарье Беловой, жизнь которой оборвалась вечером 27 июля в Кильмези. Дарья погибла в ДТП, когда ехала на электровелосипеде.

Трагедия произошла 27 июля 2026 года около 20:40 на улице Магистральной возле дома №20 в поселке Кильмезь. По предварительным данным Госавтоинспекции, произошло столкновение электровелосипеда, которым управляла 17-летняя девушка, и неустановленного автомобиля. От тяжелых травм Дарья погибла.

Водитель машины с места происшествия, судя по информации о проводимых розыскных мероприятиях, не установлен. Сейчас его разыскивают, обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

ВСЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ВПЕРЕДИ

После известия о гибели Дарьи соболезнования ее родным и близким выразили в Кильмезской районной организации Кировской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Здесь девушку хорошо знали по ее спортивным и творческим достижениям.

Дарье Беловой было всего 17 лет. Несмотря на ограничения по здоровью, она активно участвовала в жизни района и области и добивалась успехов сразу в нескольких направлениях.

- Ей было всего 17 лет - вся жизнь впереди, столько надежд и планов, - такими словами начинается прощание с девушкой.

Дарью называют примером стойкости и силы духа. Она участвовала в спортивном фестивале «Вятка - территория равных возможностей». Для нее соревнования были возможностью проявить характер, бороться и добиваться результата.

В районной организации отмечают, что трудности не становились для девушки причиной отказываться от активной жизни. Дарья упорно тренировалась, выходила на соревнования и своим примером показывала, насколько многое зависит от желания двигаться вперед.

ПОБЕЖДАЛА И ВЫХОДИЛА НА СЦЕНУ

Но спорт был лишь одной частью жизни Дарьи. Девушка обладала творческими способностями и неоднократно участвовала в областных и районных фестивалях «Улыбка», где становилась победительницей.

Каждое такое достижение было результатом ее труда и увлеченности. Знавшие Дарью люди вспоминают ее как человека с большой внутренней энергией, которой она делилась с окружающими.

Особое место в ее жизни занимала музыка. Дарья пела и выступала на районной сцене. В организации ВОИ вспоминают, что ее номера отличались искренностью и теплом, а голос и артистизм находили отклик у зрителей.

Она успела проявить себя и в спорте, и в творчестве, получить награды, выйти на сцену и оставить о себе память у людей, которые встречались с ней на соревнованиях, фестивалях и концертах.

- Память о Даше и ее достижениях - и спортивных, и творческих - навсегда останется в наших сердцах, - написали в Кильмезской районной организации ВОИ.

Теперь вместо новых соревнований, выступлений и планов близким девушки приходится принимать соболезнования. Дарье Беловой было всего 17 лет.