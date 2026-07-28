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НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:42

В Кильмезском районе водитель насмерть сбил 17-летнюю велосипедистку: его разыскивают

В Кировской области водитель насмерть сбил 17-летнюю велосипедистку и скрылся
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 27 июля, в Кильмезском районе неизвестный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая ехала на электровелосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 20.40 в пгт. Кильмезь. Неподалеку от дома №20 по улице Магистральной неизвестный автомобиль сбил 17-летнюю девушку, которая ехала на электровелосипеде. ДТП оказалось смертельным. В результате аварии девушка погибла. Водитель авто скрылся с места происшествия.

«Проводятся разыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло 12 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 15 человек, еще один погиб.