Этого не пережить: в Кирове простятся с Алексеем Фатеевым, погибшим при ракетном ударе

В Кирове хоронят погибших при ракетном ударе 24 июля.

В Кирове 28 июля состоится прощание с Алексеем Фатеевым, который погиб в результате ракетного удара по предприятию 24 июля. Церемония прощания началась в 11:00 в церкви Божией Матери «Всех скорбящих Радость», расположенной на улице Луганской, 5а. После этого Алексея Фатеева похоронили на Филейском кладбище.

Напомним, Алексей Фатеев стал одним из пяти человек, погибших в результате ракетного удара по предприятию в Кирове. Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

Гибель молодого мужчины стала шоком для семьи и неравнодушных жителей Кирова. Горожане оставляют десятки комментариев с соболезнованиями и желают семье сил пережить горе.

- Милые мама, жена, дети, крепитесь!

- Какое горе... такое не пережить. Мои соболезнования.

- Как жаль, пусть земля будет пухом.

СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ

По данным, которые 28 июля озвучил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, 14 пострадавшим с легкими травмами медицинскую помощь оказали амбулаторно. Еще 13 человек после атаки были госпитализированы. Один из пациентов находился в Больнице скорой медицинской помощи.

27 июля его выписали для продолжения лечения амбулаторно. Еще 12 пострадавших остаются в Центре травматологии. Всех их прооперировали в первые часы после ракетного удара. Пять пациентов продолжают лечение в реанимации.

Состояние двоих из них врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. У трех человек наблюдается положительная динамика, причем двоих готовят к переводу из реанимации в общее отделение. Еще семь прооперированных пациентов находятся в отделении множественной и сочетанной травмы. В их состоянии также отмечается положительная динамика.

Кировские медики провели дистанционные консультации по всем пациентам с федеральными специалистами. План лечения пострадавших согласован. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ

В Кировской области начались выплаты семьям погибших в результате ракетного удара по одному из предприятий Кирова 24 июля. О мерах поддержки на оперативном совещании 28 июля рассказал председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов. Единовременная помощь составит 1,5 млн рублей на семью. Компенсации также предусмотрены для пострадавших, жителей, чье имущество получило повреждения, предпринимателей и организаций.