Попался: 19-летний кировчанин пошутил о продаже мест на АЗС

В Кирове нашли автора фейкового объявления о продаже мест в очереди на АЗС. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские установили личность жителя Кирова, который разместил в социальных сетях объявление о продаже мест в очереди на автозаправках. Пост появился в самый разгар топливного ажиотажа и быстро разлетелся по местным пабликам, вызвав волну обсуждений среди жителей региона.

В публикации молодой человек написал: «Заправка без очередей. Пишите. Не бесплатно!!!». На фоне перебоев с поставками топлива многие пользователи восприняли сообщение всерьез. Информация активно распространялась в соцсетях, а некоторые кировчане решили, что предприимчивые жители действительно начали зарабатывать на сложившейся ситуации.

Проверку инициировал Центр управления регионом, который по поручению оперативного штаба при губернаторе круглосуточно отслеживает обращения и публикации жителей в интернете. Все сообщения, способные повлиять на общественную ситуацию или нарушить законодательство, специалисты передают в правоохранительные органы.

В ЦУР отметили, что подобные объявления вызывают негативную реакцию общества, поскольку могут усиливать напряженность вокруг ситуации с топливом. Кроме того, любые предложения о продаже мест в очередях или нелегальной реализации бензина воспринимаются как попытка заработать на возникших трудностях.

В результате сотрудники полиции установили автора публикации. Им оказался 19-летний житель Кирова. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он объяснил, что никакой услуги на самом деле не существовало. По его словам, объявление было опубликовано исключительно ради шутки, а продавать места в очереди или каким-либо образом помогать с приобретением топлива он не собирался.

Несмотря на такие объяснения, в полиции подчеркнули, что публикация фейковой информации, которая способна вызвать дополнительный ажиотаж среди жителей, уже стала предметом проверки. Сейчас правоохранители дают действиям молодого человека правовую оценку.

Ранее в Кировской области ввели новые меры для сокращения очередей на автозаправках. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов после проверки ситуации на АЗС.

Теперь на заправках будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии, а с 11 июля бензин начали отпускать по четным и нечетным государственным номерам автомобилей. В четные дни заправиться смогут машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные - на 1, 3, 5, 7 и 9. Новые правила должны помочь снизить ажиотаж и упорядочить работу АЗС.