Переработки, угрозы и постоянное чувство вины: в Кировской области хотят ввести особый статус для учителей

Для Кировской области вопрос кадров в школах остается одним из самых острых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о положении учителя в обществе вновь оказался в центре внимания после того, как в России предложили законодательно закрепить за педагогами особый статус. По мнению авторов инициативы, это позволит подчеркнуть значимость профессии и усилить уважение к людям, которые занимаются обучением и воспитанием детей.

Для Кировской области эта тема имеет особое значение. Регион, как и многие другие субъекты страны, продолжает испытывать нехватку педагогических кадров. При этом власти уже не первый год ищут способы сделать профессию более привлекательной для молодых специалистов.

ШКОЛАМ НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ

Проблему кадрового дефицита неоднократно обсуждали на заседаниях Кировской городской Думы. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», сегодня в школах особенно востребованы учителя математики, физики, иностранных языков и начальных классов. Нехватка кадров приводит к тому, что многие педагоги работают с повышенной нагрузкой.

По данным, которые озвучивались депутатами, в отдельных случаях учителям приходится вести по 50-56 часов в неделю, то есть фактически работать сразу на несколько ставок. Сложная ситуация сохраняется и в дошкольных учреждениях, где также остаются незакрытые вакансии.

Учителя в Кировской области работают по 56 часов в неделю и страдают от нападений родителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Порой учителя выматываются не только морально, срывая свою злобу на детях, но и страдают физически. Так, 2017 году в интернете широко разошелся ролик под названием «дебош в лицее». На кадрах был запечатлен конфликт между родителями ученицы и учителем русского языка и литературы Ольгой Сергеевой, а также ее адвокатом Антоном Долгих. В пояснении к видео сообщалось, что мать девочки - подполковник полиции Елена Ичитовкина, а поводом для разбирательства послужили неудовлетворительные оценки дочери.

СТАТУС ПО ЗАКОНУ

На этом фоне в России появилась инициатива законодательно определить особый статус учителя. С предложением выступили депутаты Законодательного собрания Кировской области, которые считают, что педагог должен обладать особым правовым статусом, который будет отражать его роль в обществе. Соответствующее обращение направлено в Государственную Думу.

Авторы инициативы обращают внимание, что сегодня законодательство подробно регулирует обязанности учителя, однако вопрос его статуса и роли в обществе остается недостаточно закрепленным.

Председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев ранее отмечал, что школа формирует будущее страны, а учитель играет в этом процессе ключевую роль. По его мнению, профессия должна пользоваться особым уважением и соответствующей государственной поддержкой.

Учителя вынуждены работать на несколько ставок из-за нехватки кадров в регионе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ ВОПРОС

Напомним, что тема повышения статуса педагога звучит на федеральном уровне давно. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также подчеркивал, что авторитет учителя необходимо укреплять, а профессия должна пользоваться уважением в обществе.

При этом депутаты неоднократно обращали внимание и на практические вопросы. В частности, обсуждались меры по повышению оплаты труда педагогов и созданию единых подходов к их социальной поддержке в разных регионах страны.

Для Кировской области эти вопросы напрямую связаны с кадровой ситуацией. Если региону удастся привлечь и удержать молодых специалистов, это позволит снизить нагрузку на действующих учителей и обеспечить школы необходимыми кадрами.

ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ

Сегодня в Кировской области продолжают развивать систему поддержки педагогов. Молодым специалистам предоставляются различные меры помощи, ремонтируются образовательные учреждения, обновляется материально-техническая база школ.

Однако, как отмечалось во время обсуждения кадровой ситуации, только материальных мер недостаточно. Именно поэтому предложение о закреплении особого статуса учителя рассматривается как еще один шаг, который может повысить престиж профессии.

Окончательное решение по инициативе предстоит принять на федеральном уровне. Если предложение получит поддержку, изменения могут стать частью общероссийской системы регулирования статуса педагогов. Для Кировской области, где вопрос кадров в сфере образования остается одним из наиболее актуальных, эта инициатива имеет особое значение.