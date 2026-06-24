Роскошный максимум: как добиться идеального урожая огурцов и клубники

Лето без клубники - не лето! Фото: pixabay.com.

Выращивание некоторых культур требует не просто механического выполнения заученных приемов, а умного подхода.

Две головных боли многих садоводов и огородников - малый урожай клубники и кривые-косые огурцы. Как добиться хорошего урожая этих культур? «Комсомолка» рассказывает во всех подробностях.

КОГДА ОГУРЦЫ - НЕ МОЛОДЦЫ

Казалось бы, огурцы - завсегдатаи всех без исключения садовых участков. Но эта культура моментально реагирует на любые отклонения и изменения в уходе. И чуть что не так, меняет форму плодов.

Учимся «читать» такие сигналы и запоминаем, что делать для решения проблемы:

- огурец принимает форму булавы или груши, растет в толщину, но не удлиняется. Скорее всего, растениям не хватает калия - элемента, отвечающего за транспорт полезных веществ и водный баланс. Решение простое: подкормка калиевой селитрой либо сульфатом калия;

- плоды странно искривляются в разных направлениях. Вероятно, виной тому недостаток кальция, весьма необходимого для клеточных стенок. И тут все просто: нужно добавить кальциевую селитру;

- огурцы трескаются прямо на кусте, а бутоны и цветы опадают. Судя по всему, в земле на грядке мало магния и бора - элементов, отвечающих за цветение и ранние этапы созревания овоща. В таком случае потребуется использовать комплексные удобрения с микроэлементами. Альтернатива - внекорневая обработка раствором сульфата магния и борной кислоты;

- «светлый кончик» и истончение к вершине, общий слабый рост. Скорее всего, нужно больше азота. Мочевина (карбамид) будет оптимальным решением проблемы. Можно взять и кальциевую селитру - она даст и азот, и кальций.

Зеленые плоды на грядке должны радовать глаз. Фото: pixabay.com.

И, конечно, в любом случае не стоит забывать об оптимальных водном и температурном режиме. Поливать грядку следует часто и обильно, в жаркую погоду - до 12 литров теплой воды на квадрат посадки раз в два дня. Вливать советуют строго под корень.

КЛУБ КЛУБНИЧНИКОВ

И вновь о садовой землянике, которую все мы называем клубникой.

Это растение очень любит влагу. Если воды будет недостаточно в период цветения или «налива», то ягодки будут совсем мелкими и сухими. Но стоит вам переувлажнить грядку, - корни начнут гнить, а ягоды может поразить инфекция.

Поэтому клубнике нужен регулярный, но умеренный полив: почва под ней должна быть слегка влажной. Воду лучше вносить строго под корень, и делать это следует ранним утром либо уже вечером.

Особое внимание - к подкормке. В период цветения кустам были особенно нужны фосфор и калий. Если сейчас все по плану, то просто поддерживайте высокий уровень калия. Тогда ягоды будут сладкими и крупными.

Для профилактики инфекций подойдут биологические фунгициды или препараты с медью (типа бордоской смеси), а от вредителей защитят биоинсектициды (типа «Фитоверма»).

Но и когда кусты отплодоносят, забывать о них не следует. Именно после сбора урожая растение будет формировать почки на следующий сезон. В этом ему поможет заряд фосфора и калия. Не лишними будут и хелатные формы магния, марганца, железа - они помогут стимулировать закладку завязей.

И да, помнить также стоит и о севообороте. Обновлять посадки рекомендуют хотя бы раз в четыре года, пока стареющее растение не потеряло продуктивность. Лишние усы лучше удалять.

*по материалам управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю