Забила надоедливого гостя лопатой: кировчанка убила человека и спрятала в ограде

Выпивали трое, утром проснулись уже двое. Фото: СУ СК России по Кировской области

В Даровском районе Кировской области на днях нашли тело пенсионера. Сначала прохожие подумали, что он умер своей смертью. Но как выяснилось, причиной его гибели стала пьяная драка.

Подробности - в материале КП-Киров.

ПЕРЕЛОМАННЫЕ РЕБРА И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ОРГАНЫ

Утром в среду, 17 июня, в отделение полиции поселка Даровского позвонили обеспокоенные местные жители: они нашли на улице труп 64-летнего мужчины. Признаков насилия на теле не было, поэтому прохожие подумали, что это была «просто смерть».

Но все оказалось не так просто. Судмедэксперт, осматривая тело, обнаружил множественные повреждения. У пенсионера были переломаны ребра и серьезно повреждены внутренние органы, - сообщили в УМВД России по Кировской области.

НИКАК НЕ ХОТЕЛ УХОДИТЬ

Выясняя все обстоятельства трагедии, полицейские выяснили, что накануне вечером компания из трех человек собралась на застолье. Естественно, не обошлось без алкоголя.

В итоге 64-летний мужчина сильно напился и стал надоедать двоим своим собутыльникам. Те, недолго думая, вытащили его в сени - чтоб пришел в чувства и ушел. Однако мужчина отправляться восвояси отказывался. Тогда конфликт разгорелся с новой силой. Одна из собутыльниц - 57-летняя местная жительница - схватила, что было под рукой. В итоге она избила потерпевшего штыком лопаты.

Тело оттащили в ограду дома. Там пенсионер и скончался от полученных травм.

ОФИЦИАЛЬНО

57-летнюю женщину задержали. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. При этом женщина использовала предмет в качестве оружия.

Ранее она уже была судима.

Женщину взяли под стражу. Фото: УМВД России по Кировской области

«Фигурантка задержана. По ходатайству следствия суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу», - подтвердили в СУ СК России по Кировской области.

В Следкоме также сообщили, что по делу назначен ряд судебных экспертиз. Сейчас сотрудники собирают доказательства по делу.

Обвиняемая останется под стражей до окончания следствия.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее «Комсомолка» писала и о другой трагедии.

Несколько недель назад в Ленинской Искре (Котельничский район) погиб двухмесячный мальчик. Как выяснилось, его 20-летняя мама в порыве гнева несколько раз ударила малыша по голове.

Горе-мать сбежала вместе с любовником, но была поймана полицейскими.

Редакция КП-Киров продолжит следить за ходом расследования.