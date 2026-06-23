В Даровском женщина забила штыком пенсионера и оставила умирать во дворе

Ссора за рюмкой закончилась смертью. Фото: МВД.

В поселке Даровской полиция задержала женщину, которую подозревают в тяжком преступлении. По данным МВД, она насмерть забила пенсионера штыком лопаты.

Как рассказали в ведомстве, 17 июня в отделение полиции поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1961 года рождения. На первый взгляд следов насилия не было, но экспертиза показала переломы ребер и повреждения внутренних органов. Следком возбудил по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Оперативники быстро восстановили картину. Оказалось,ч то пенсионер распивал алкоголь в компании троих человек. В ходе застолья он поссорился с ранее судимой женщиной 1969 года рождения. В какой-то момент она схватила лопату и ударила мужчину штыком несколько раз. После этого его вынесли во двор и оставили там. От полученных травм он скончался.

Суд отправил обвиняемую под стражу до конца следствия.