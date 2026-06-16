Ограничения на продажу бензина добрались и до Кировской области

На некоторых АЗС отпускают лишь по 20-30 литров бензина в одни руки. Местами - только в баки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых регионах России складывается непростая ситуация с автомобильным топливом.

К примеру, в Крыму и Севастополе, как пишут наши коллеги из КП, уже несколько недель топливо продают с ограничениями: не больше 20 литров на желающего, и только непосредственно в бензобаки, а не в канистры. На разных этапах также вводили талоны на бензин, раздавали меняющиеся QR-коды и т.д.

В Кировской же области в этом отношении до сих пор обстановка была спокойной, однако накалилась ко вторнику, 16 июня. Все подробности читайте далее.

ПО 20-30 ЛИТРОВ В РУКИ

На данный момент известно о проблемах на АЗС сети «Движение».

Со вчерашнего вечера на всех заправках этой сети введены ограничения на продажу топлива: АИ-95 и АИ-92 отдают в объеме не более 30 литров на покупателя в сутки. Правда, при этом не отказывают заливать бензин и в канистры.

Ограничение на отпуск дизеля - 100 литров на человека в сутки.

По заверениям представителей сети, запреты не коснутся нужд экстренных служб, а также поставок по муниципальным и госконтрактам.

«Ограничения будут действовать до нормализации ситуации с закупкой топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и их своевременной отгрузкой ж/д транспортом», - оправдываются представители компании в соцсетях.

К слову, такие ограничения «Движение» ввело не только у нас, но также и в Костромской и Нижегородской областях.

Есть проблемы и на заправках «Лукойла».

Так, на АЗС по ул. Ленина, в районе Центрального рынка, отменена постоплата. В понедельник, 15 июня, сотрудница станции раз в несколько минут повторяла в громкоговоритель эту информацию. В соцсетях кировчане также пишут и об ограничении по объемам продажи - не более 20 литров на покупателя и только в бак.

ПОЧЕМУ ТАК?

Но и это не все изменения: цены на топливо сейчас подскакивают на заправках самых разных сетей.

Все на том же «Движении» со вторника, 16 июня, литр 92-го стоит 68 рублей, 95-го - 75 рублей, «сотку» отпускают уже по 107 рублей, а дизель - по 84 рубля. Минимальный скачок за неделю составил 4 рубля 10 копеек, а на некоторые позиции - превысил 7 рублей за литр.

Некоторый прирост цен наблюдается и на заправках сетей «Лукойл» и «Киров-нефть», - сообщили в соцсетях.

Цены на заправках сети IRBIS росли уже несколько недель. И покупатели из разных регионов задавали вопросы об этом еще с конца прошлого месяца.

Вот что на это отвечали представители сети:

«В связи с дефицитом топлива и значительным ростом оптовых цен на товарно-сырьевой бирже наша компания вынуждена временно повысить розничные цены на АЗС. Розничные цены на станциях напрямую зависят от текущих биржевых показателей, а также расходов на логистику и содержание инфраструктуры».

Однако, когда гневных (и небезосновательно!) сообщений стало слишком много, отвечать на них в сообществе перестали - просто закрыли комментарии под постами.