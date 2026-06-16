В Кирове бензин АИ-95 на «Ирбисе» за неделю подорожал на 5 рублей

Бензин стоит почти 76 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировские автомобилисты снова столкнулись с резким ростом цен на горючее. За одну неделю стоимость популярного бензина АИ-95 на заправках сети «Ирбис» подскочила сразу на 5 рублей - с 70,99 до 75,99 рубля за литр. На той же АЗС 92-й продают по 68,49 рубля, а дизель - по 81,99 рубля.

На заправках «Лукойл» цены тоже ползут вверх. Утром 16 июня на АЗС на улице Карла Маркса литр АИ-95 ЭКТО стоил 69,38 рубля, АИ-95 ЕВРО - 69,01 рубля, АИ-92 ЭКТО - 63,77 рубля, а дизель ЭКТО - 80,1 рубля. С прошлой недели топливо здесь подорожало примерно на 10 копеек, и тренд на удорожание сохраняется.

Сеть «Движение» установила такие цены: дизель - 84 рубля, АИ-92 - 68 рублей, АИ-95 - 75 рублей, АИ-100 - 107 рублей, газ - 32 рубля за литр. В компании пояснили, что больше 80 процентов розничной цены - это закупка нефтепродуктов и логистика. Например, в январе 2014 года, когда бензин ULTRA-92 стоил 29 рублей, 80,4 процента уходило на приобретение и транспортировку до станции Чепецкая, еще 1,6 процента - на перевалку через нефтебазу, 2,8 процента - на доставку до АЗС. Остальное распределялось между зарплатами персонала, электроэнергией, управленческими расходами, налогами и прибылью, то есть наценка самой заправки составляла лишь небольшую долю.