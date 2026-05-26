Кировчане сыграют свадьбу на глазах у всей страны

Молодая пара из Кировской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

В понедельник, 25 мая, стало известно, что срок подачи заявок на участие во Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» продлили до 29 мая. Благодаря этому шанс попасть на масштабное событие получили дополнительные участники со всей страны. Сам фестиваль пройдет в Москве 8 и 9 июля и уже объединил более ста пар.

СВАДЬБА НА ВСЮ СТРАНУ

Первый день фестиваля приурочен к Дню семьи, любви и верности. В рамках программы запланирована массовая церемония регистрации браков. Также состоится передача огня семейного очага «Сердце России», который привезли из Мурома - города, связанного с историей Петра и Февронии.

На следующий день участникам предложат образовательные лекции и гастрономические мероприятия. Организаторы подготовили насыщенную программу, посвященную традициям семьи и совместной жизни.

ПАРА ИЗ МУРАШЕЙ ПРЕДСТАВИТ РЕГИОН

Среди прошедших отбор оказались жители Кировской области - Кирилл Коротаев и Анастасия Ростова из города Мураши. Именно они представят регион на федеральной площадке.

Известно, что Кирилл возглавляет совет молодежи при главе округа и активно участвует в проектах «Движения первых». Анастасия работает в сфере бьюти-услуг и вовлечена в деятельность клуба молодых предпринимателей. В анкете пара указала, что мечтает о собственном доме, стабильном доходе и большой семье.

ПОДДЕРЖКА И ВДОХНОВЕНИЕ

Директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов поддержал участие пары и отметил, что регион традиционно силен семейными ценностями. По его мнению, тот факт, что именно представители Кировской области станут частью всероссийского праздника, выглядит символично. Он также добавил, что история Кирилла и Анастасии способна вдохновить другие молодые пары.

КАК УСПЕТЬ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Организаторы напомнили, что прием заявок продолжается до 29 мая на официальном сайте Национального центра «Россия». Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы и столичного управления ЗАГС и нацелен на популяризацию семейных ценностей.

В РЕГИОНЕ ТОЖЕ ДАЮТ ШАНС

Параллельно в Кировской области продолжается собственный конкурс для влюбленных. Его проводит Областной Дворец молодежи. Участникам предлагают выполнить творческое задание, а победители смогут получить сертификат на организацию свадебной церемонии.