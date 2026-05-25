«Вятка нас соединила»: молодые пары Кировской области смогут выиграть сертификат на организацию свадьбы

В Кировской области продолжается прием заявок на конкурс для молодых пар, планирующих зарегистрировать брак. Инициатором выступил Областной Дворец молодежи, который предложил влюбленным необычный формат участия с творческим заданием. Главным призом станет сертификат, позволяющий провести торжественную церемонию бракосочетания с готовой организацией.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

К участию допускаются пары, где каждому из будущих супругов не исполнилось 35 лет. При этом оба должны проживать на территории региона не менее трех лет. Еще одно обязательное условие связано с официальным оформлением отношений - заявление в ЗАГС должно быть подано заранее.

Чтобы претендовать на победу, участникам предстоит подготовить видеоролик продолжительностью до трех минут. В нем необходимо рассказать историю знакомства, связанную с Кировской областью. Дополнительно требуется опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» на заданную тему и направить заявку организаторам.

Пакет документов включает анкету, видеопрезентацию под названием «Встретились на Вятке», публикацию в соцсетях с формулировкой «Вятка нас соединила», а также согласие на обработку персональных данных. Все материалы рассматриваются в рамках конкурсного отбора.

КАК ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ?

Прием заявок организован в три этапа. Первый продлится до 25 июня 2026 года, второй пройдет с 1 июля по 25 сентября, а третий - с 1 октября по 25 ноября. В каждом периоде определят отдельного победителя, что увеличивает шансы участников на успех. Итоги подводятся по завершении каждого этапа - в конце июня, сентября и в начале декабря. Пары, набравшие наибольшее количество баллов, получают сертификат на проведение свадебной церемонии. В него входят оформление площадки, работа ведущего, услуги диджея и фотографа в течение двух часов. Использовать приз можно в течение года после вручения.

Заявку можно подать в электронном виде через специальную форму. Конкурс реализуется при поддержке регионального министерства молодежной политики. Для уточнения информации участникам доступна связь с ответственными сотрудниками, в том числе по телефону и электронной почте.

ЭТО БЕСПЛАТНО? Участие в конкурсе не требует оплаты. При этом победителям необходимо самостоятельно уплатить налог с полученного выигрыша. Организаторы оставляют за собой право аннулировать результаты, если выяснится, что предоставленные данные недостоверны. Также отмечается, что конкурсные материалы могут использоваться в некоммерческих целях.