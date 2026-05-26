Чего нельзя делать с петуниями и пионами: дачникам на заметку

Цветы - пожалуй, лучшее украшение вашего участка. Фото: Peter Togel / Shutterstock / Fotodom

Создание яркого и ухоженного сада - настоящее искусство, доступное, впрочем, каждому. Достаточно лишь уделить немного времени и внимания своим зеленым любимцам. И конечно же, в этом вам поможет и свежая садово-дачная подборка советов от «Комсомолки».

ПЕТУНИЯ - КОРОЛЕВА?

Петуния по праву считается одной из самых популярных однолетних культур в России. Ее ценят за неприхотливость, обильное цветение и невероятное разнообразие сортов: от компактных кустовых форм до роскошных ампельных каскадов, усыпанных цветами всех оттенков радуги. Однако для того чтобы петуния раскрыла свой потенциал на все сто, ей необходим правильный и своевременный уход. Вот его секреты:

- питание и сила. Период цветения отнимает у растения огромное количество энергии. Чтобы помочь петунии восстановиться и заложить новые бутоны, необходима регулярная подкормка. Причем на разных этапах потребности меняются. Для стимуляции цветения лучше всего подходят комплексные удобрения с пониженным содержанием азота (N) и повышенным содержанием фосфора (P) и калия (K). Они дадут и рост зеленой массы, и толчок развитию корневой системы, и дополнительный импульс для формирования бутонов. О микроэлементах тоже забывать не стоит;

- полив и присмотр. Петунии любят влагу, но абсолютно не переносят застоя воды у корней. Поэтому поливать растения нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы на глубину 2-3 сантиметров. В жаркую погоду это может потребоваться ежедневно, а иногда и дважды в день (утром и вечером). Старайтесь лить под корень, избегая попадания воды на листья и цветы. Это снижает риск развития грибковых заболеваний и солнечных ожогов на каплях воды;

- обрезка и формовка. Боитесь навредить петуниям? Это ошибка! Прищипка верхушек молодых побегов заставляет растение куститься, образуя множество боковых ветвей, каждая из которых несет бутоны. А уже к середине лета куст может вытянуться и потерять декоративность. Не бойтесь обрезать побеги на треть или даже наполовину. После такой радикальной стрижки петуния быстро восстановится и зацветет с новой силой;

- приборка. Своевременное удаление увядших цветков не даст растению тратить силы на вызревание семян.

ПИОНЫ НЕ ХУЖЕ!

Пионы - это многолетние фавориты российских садоводов. Их мощные кусты и огромные ароматные цветы создают неповторимую атмосферу уюта и благородства. В отличие от петуний, пионы более устойчивы к болезням, но при неправильном уходе могут страдать от грибковых и вирусных инфекций.

Разбираем самые опасные болезни пионов и пути лечения:

- ржавчина (бурые подушечки на листьях) лечится скорейшим удалением и сожжением пораженных листьев. После этого кусты советуют обрабатывать бордоской жидкостью (1%);

- серая гниль (темнеющие части растения). Бороться с такой напастью лучше, вырезая больные части до здоровых, плюсом обрабатывая срезы фунгицидом. Кстати, переносить споры грибков могут муравьи - возможно, стоит бороться и с ними;

- мучнистая роса (белый налет на листьях) перестанет докучать, если опрыскать пионы раствором кальцинированной соды (на 10 литров воды - 50 граммов вещества) с добавлением 40 граммов хозяйственного мыла. Повторить действие можно через 10 дней;

- мозаика листьев (странные узоры со светлыми и темными включениями). Увы, это вирусное заболевание, против которого нет хороших вариантов лечения. Проще выкопать растение с комом земли и уничтожить, чтобы не заразить остальные посадки.

Ни в коем случае не стоит пренебрегать борьбой с вредителями, ведь многие из них крайне опасны для ваших пионов. Это, к примеру, тля, бронзовка, трипс, хмелевый тонкопряд - охотников до ваших посадок целая масса!

К слову, начинать борьбу с ними всегда лучше в конце сезона - наперед. Уберете опавшую листву вовремя - минимизируете риски. Будете умеренно поливать посадки в сезон - не сделаете почву переувлажненной, удобной для многих насекомых. Обработаете сад по весне фунгицидами - будете окончательно уверены в будущем своего цветущего сада.

КСТАТИ О КОНТЕЙНЕРАХ

Современная альтернатива давно знакомым клумбам - это контейнерное садоводство. Не так важна форма (горшки, ящики, кашпо и пр.), как удобство ухода за содержанием.

Горшки, кашпо и ящики - хорошие варианты для размещения посадок вне клумб. Фото: архив КП.

Однако важно с умом подбирать емкости. К примеру, дерево потребует в 1,5 раза больший слой дренажа, чем керамика без глазури. Пластик будет плохо пропускать воздух летом, а металл сильнее всего промерзнет зимой. Изучите вопрос и выберите тот вариант, который вам наиболее удобен.

А остальные советы - вот:

- не забывайте о дренажных отверстиях для слива жидкости;

- используйте легкие почвенные смеси вместо стандартной садовой земли;

- добавляйте разрыхлители и не забывайте об удобрениях. Возможно, пригодится гидрогель для удержания влаги;

- соотносите контейнеры с размерами корневищ растений. Некоторым могут понадобиться даже 10-литровые емкости;

- группируйте растения с умом. Петуния, к примеру, не уживется с лавандой: у них совсем разные системы полива.

*по материалам управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю