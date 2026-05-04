Самые частые ошибки дачников: какие цветы нельзя сажать друг с другом

Теперь настал черед свежих советов по выращиванию цветов. Поверьте, хитростей и здесь ничуть не меньше!

РАЗБИРАЕМСЯ С ТЮЛЬПАНАМИ

По осени вы посадили тюльпаны в надежде на цветущую клумбу, а они отказываются радовать глаз? Это может быть вызвано самыми разными причинами. Вот на что следует обратить внимание:

- размер луковиц. Когда питания цветку не хватает, луковицы становятся меньше. Такие экземпляры начнут цвести только через год, а могут и вовсе загнуться. Поэтому тюльпаны важно выкапывать и осматривать ежегодно, как только пожелтеют листья. Кстати, пока растение полностью не увянет, обрезать листья не рекомендуют;

- условия посадки. В тени эти капризные растения не зацветут, в лучшем случае дадут мельчайшие цветочки на тоненьких ножках;

- внимание садовода. Тюльпанам крайне важна подкормка, иначе посадка пропадет! Вносить такое питание рекомендуют трижды в сезон;

- сортовые качества. Некоторые подвиды тюльпанов весьма недолговечны (особенно - самые крупные и те, что с бахромой). Исчезнуть цветы могут уже буквально на третий год. Возвращаемся к первому из наших советов: выкапывать луковицы нужно ежегодно! Далее - сушим и храним в прохладе. А обновлять посадочный материал рекомендуют хотя бы раз в четыре года. К слову, самые «стандартные» сорта наименее прихотливы - они могут без сбоев давать цветы из года в год на протяжении долгого периода.

РАСТИМ АСТРЫ

Астра - одно из любимых растений многих садоводов. Эти цветы очень красивы и зачастую не требуют значительного ухода.

Наиболее подходящий вариант для вятских широт - астры, которые выращивают рассадой. Такие подвиды цветут в среднем от 90 до 130 дней, могут оставаться на участке вплоть до первых заморозков. А раз холода растение не боится, высаживать рассаду можно уже в мае. Но важно, чтобы сама рассада к этому моменту была уже как минимум месячной (до шести сантиметров и с хорошими корешками).

Астры, к слову, не боятся пересадок. Но всхожесть семян теряется быстро, поэтому всегда важно брать самый свежий материал.

Запомните: в месте перехода от стебля к корешку эти цветы очень хрупкие, будьте аккуратны!

При высадке астры подбирайте солнечное местечко с некислой землей. Высокие цветы следует высаживать на расстоянии до 30 сантиметров друг от друга, ведь они хорошо ветвятся и дают множество побегов. А вот бордюрные астры сажают поближе, максимум в 20 сантиметрах друг от друга.

Астры следует поливать обильно, но нечасто. Зальете - получите черную ножку.

КАКИЕ ЦВЕТЫ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ РЯДОМ

Совместимость растений - важная деталь, о которой может забыть любой садовод. Вот какого соседства следует избегать:

- лилии не уживутся с пионами - будут отбирать друг у друга питательные вещества;

- пионы также «забьют» розы и не дадут им развиваться;

- розы нельзя сажать и с ирисами, корневища которых слишком велики;

- георгины с флоксами могут «убить» друг друга грибками;

- тюльпанам будет плохо рядом с лилиями, мускари и нарциссами. Им нужна разная почва и подкормка, да и общих вредителей у этих растений немало;

- гладиолусы и астры подвержены схожим болезням - не стоит рисковать и сажать их рядышком.

Есть, напротив, и удачные комбинации: розы неплохо расцветут рядом с лавандой.

*по материалам управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю