Доставка в больницу и прокат средств реабилитации: как в Кировской области помогают больным и пожилым людям

Пожилым кировчанам и людям с инвалидностью оказываются различные помощь и поддержка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировская область участвует в реализации нацпроекта «Демография». Программа, инициированная президентом Владимиром Путиным, направлена на поддержку семей с детьми, активного долголетия и здорового образа жизни. В ее рамках пожилым людям, молодежи, родителям оказывается помощь разного рода.

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Так, в нашем регионе используется спецтранспорт, поступивший в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». С его помощью пожилые кировчане и люди с инвалидностью могут бесплатно доехать до комплексного центра соцобслуживания или до больницы.

Специализированные автомобили есть в каждом комплексном центре. Всего в эксплуатации находятся 16 машин, что позволяет охватывать подопечных всей Кировской области. Только в текущем году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч человек.

Эти автомобили доставляют кировчан в группу присмотра комплексных центров, а также в медицинские организации для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения. Перевозка осуществляется в рамках социальной услуги. Она предоставляется гражданам бесплатно. Им нужно лишь позвонить в комплексный центр по месту жительства и заказать машину. Не приходится ни оплачивать такси, ни волноваться о поездке в общественном транспорте.

С помощью спецтранспорта инвалиды и пожилые люди могут бесплатно доехать до больницы. Фото: kirovreg.ru

40 ПУНКТОВ ПРОКАТА СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

С 2019 года Кировская область числится среди пилотных регионов, где выстраивают систему долговременного ухода. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Система предусматривает не только уход за пожилыми людьми, но и организацию пунктов проката технических средств реабилитации.

Такие пункты в Кировской области начали открываться еще в 2016 году. Тогда оборудование в них приносили неравнодушные желающие. На данный момент количество пунктов выросло до 40. Благодаря созданию программы долговременного ухода для них стало возможно закупить технические средства реабилитации в нужном объеме. Сейчас их перечень включает в себя 30 наименований.

Пункты проката оборудования пополняются постоянно. Так, в 2023 году для них закупили 70 единиц технических средств реабилитации. Среди них - кресла-коляски, ходунки, костыли, кровати функциональные, трости, стулья с санитарным оснащением, ступени и сиденья для ванны, доски и пояса для перемещения, матрасы противопролежневые, скользящие простыни и рукава, ванны для мытья головы и тела, дуги и лестницы для подтягивания. Все они пользуются повышенным спросом среди кировчан.

В пункт проката могут обратиться жители, нуждающиеся в обеспечении средствами реабилитации, а также ухаживающие за больными и пожилыми родственниками. Стоит отметить, что техсредства предоставляются безвозмездно следующим категориям граждан:

- инвалиды;

- несовершеннолетние;

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- кировчане, охваченные системой долговременного ухода;

- кировчане, имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума.

Взять средства реабилитации в прокат можно в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства. Узнать их адреса и телефоны можно здесь. Телефон горячей линии: 8-800-201-21-09.

В Кировской области работают 40 пунктов проката технических средств реабилитации. Фото: kirovreg.ru

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