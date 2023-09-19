Помощь, поддержка, необходимые условия: как больницы Кировской области привлекают на работу молодых специалистов

Привлечение новых специалистов - одно из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение». Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается модернизация лечебных учреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По программе в медицинские организации поступает новое оборудование, здания реставрируют и обновляют. Однако все это не имеет особого смысла без главного ресурса - самих врачей.

Привлечение новых специалистов также является одним из ключевых направлений национального проекта. Главврачи больниц Кировской области и руководители кадровых служб регулярно посещают образовательные организации, встречаются со старшеклассниками и студентами. Отметим, что многие будущие врачи предпочитают обучаться по целевым договорам.

«ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ, НИКОГДА НЕ ОТКАЖУТ»

Так, только для одной Вятскополянской ЦРБ готовятся 40 медиков, 3 - в ординатуре, еще 4 - в медколледже. На данный момент жителям района помогают 109 врачей и 325 средних медработников.

К примеру, в августе 2023 года на работу в поликлиническое отделение №1 ЦРБ пришли два молодых врача-эндокринолога. Новые специалисты будут вести пациентов и проводить их обучение в Школе сахарного диабета.

- У нас очень доброжелательный коллектив и руководство. Если нужна помощь, никогда не откажут, помогут разобраться во всех вопросах, - рассказала одна из новых сотрудниц Алсу Гареева.

Многие будущие врачи предпочитают обучаться по целевым договорам. Фото: kirovreg.ru

«ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ»

В поликлинике Малмыжской ЦРБ приступили к работе сразу четыре новых участковых терапевта. Они обучались по целевому договору от районной больницы в Кировском государственном медицинском университете. Специалисты успешно прошли аккредитацию и в начале сентября вышли на работу. Благодаря их появлению терапевтическая служба поликлиники полностью укомплектована врачами.

Штат средних медработников ЦРБ также продолжает пополняться. Так, в клиническую лабораторию устроилась выпускница Казанского медико-фармацевтического колледжа. Кроме того, на работу пришли два выпускника Уржумского филиала Кировского медицинского колледжа. Теперь они трудятся в качестве медсестер кабинетов хирурга и дерматолога.

- Поликлиника у нас очень уютная, хорошо отремонтирована, кабинет оснащен всем необходимым, все условия для работы есть. Настрой хороший, можно даже сказать, боевой. Начинаю знакомиться со своим участком - это порядка 1700 пациентов, - поделилась одна из врачей-терапевтов Алсу Мустафина.

Сейчас работа по кадровому укреплению продолжается. Целевое обучение от Малмыжской ЦРБ сейчас проходят более 30 студентов, 19 из них - на специалитете и в ординатуре Кировского ГМУ.

Для медработников в Кировской области разработаны особые меры поддержки. Фото: kirovreg.ru

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПОМОГАЮТ СТАРШИЕ КОЛЛЕГИ

Еще одна организация, ведущая прием на работу целевиков - Кировский клинико-диагностический центр, который обслуживает более 200 тысяч жителей областного центра и его близлежащих территорий. С начала года в организацию пришли трудиться 26 врачей. 12 из них - выпускники КГМУ 2023 года: 8 - после окончания специалитета и 4 - ординатуры. Еще 6 участковых терапевтов вскоре также приступят к работе.

- Все четыре молодых специалиста, пришедших к нам после окончания ординатуры - целевики. Это очень востребованные врачи: два терапевта, невролог и онколог. Они очень быстро влились в наш коллектив и уже ведут прием пациентов, - рассказала главврац центра Софья Войтко.

Стоит также отметить, что молодых специалистов не «бросают на амбразуры». За каждым из них закрепляется старший коллега.

КСТАТИ

Добавим, что для медработников в Кировской области разработаны особые меры поддержки. Врачам и среднему медперсоналу предоставляются единовременные денежные выплаты до 1,5 миллиона рублей, служебное жилье, компенсация расходов на ЖКХ и предоставление мест в школах и детсадах в первоочередном порядке. Для специалистов также создают достойные условия труда - проводят капремонты в существующих медицинских объектах и возводят новые.

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