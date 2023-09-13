Новое оборудование и высококлассные специалисты: как в Кировской области помогают пациентам с опасными болезнями

В лечебные учреждения поставляется новая техника, с помощью которой врачи проводят исследования. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают модернизировать лечебные учреждения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря этому все больше жителей региона могут получать качественное лечение, а профессионалы - сохранять их жизни.

РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ

Так, в Кировской области существует и работает сеть сосудистых центров. Лечебные учреждения расположены в Слободском, Вятскополянском и Советском районах, а также в Кирове на базе Больницы скорой медицинской помощи, Центра кардиологии и неврологии и Кировской областной клинической больницы, где организован Региональный сосудистый центр.

За каждым учреждением закреплена определенная территория, выстроена четкая маршрутизация пациентов. Больных доставляют либо в первичное отделение, либо в региональный центр в зависимости от тяжести ситуации. Так, за прошедший год в первичных отделениях прошли лечение 3593 пациента. С начала текущего года - 2342 человека.

Все центры оснащены самым современным оборудованием. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за три года в них поставили порядка 100 единиц техники - томографы, аппараты УЗИ, реабилитационные средства и многое другое. Кроме того, в Региональном сосудистом центре установлены два ангиографических комплекса. Сейчас их всего четыре, и с их помощью врачи ежегодно проводят более 7000 операций на сердце и сосудах, а также диагностические исследования.

Стоит также добавить, что в каждом учреждении работают лучшие специалисты: кардиологи, неврологи, рентгенологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики. Они обладают самой высокой квалификацией и непрерывно совершенствуют свои навыки.

С начала года в сосудистых центрах прошли лечение более 2300 пациентов. Фото: kirovreg.ru

ЕЗДЯТ ЛЕЧИТЬСЯ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Еще одна важная медицинская организация, модернизируемая в рамках нацпроекта - Центр онкологии и медицинской радиологии. Он существенно преобразился благодаря участию в программе и на данный момент имеет самое современное высокотехнологичное оборудование для лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.

Переоснащение ведется в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года. За пять лет Центр получил более 125 единиц медтехники на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. Ежегодно на новых аппаратах проводится более миллиона диагностических и лечебных процедур.

В кировский онкоцентр едут лечиться люди не только из нашего, но и соседних регионов. Фото: kirovreg.ru

Так, например, в текущем году учреждение получило аппарат ОФЭКТ/КТ, который предназначен для проведения радионуклидной диагностики пациентам с онкологическими заболеваниями. Метод основан на введении в организм радиофармацевтического препарата. Он накапливается в костной ткани, и спустя некоторое время начинает излучаться. Тогда с помощью аппарата можно просканировать все тело, регистрировать накопление препарата в костях и выявлять патологические процессы.

- Самое главное, что новое оборудование стимулирует наших специалистов внедрять во врачебную практику новые методы диагностики и лечения злокачественных образований. Они учатся, перенимают опыт у коллег из федеральных центров, чтобы потом помогать жителям Кировской области на самом высоком уровне. В прошлом году мы внедрили в работу нашего центра метод биопсии сигнальных лимфатических узлов при раке молочной железы и меланоме. Данное исследование помогает выяснить, как дальше лечить пациента: назначить ему системную терапию или динамическое наблюдение, - прокомментировал главврач медучреждения Сергей Бакин.

Стоит также добавить, что Центр онкологии - единственная медорганизация в Кировской области, где проводят сцинтиграфию. Этот метод исследования показан при болезнях сердца, головного мозга, заболеваниях почек и печени и незаменим в выявлении и оценке онкологических процессов. Для проведения сцинтиграфии в учреждение приезжают жители не только нашего, но и соседних регионов.

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