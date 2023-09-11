Строительство ФАПов и ремонт больниц: в Кировской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

В рамках нацпроекта в регионе ремонтируют старые медицинские объекты и строят новые. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается развитие здравоохранения. В регионе активно строятся новые медицинские объекты и ремонтируются старые, обновляется инфраструктура больниц. Большинство работ идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

ФАПЫ В СЕЛАХ И ДЕРЕВНЯХ

Продолжается обновление фельдшерско-акушерских пунктов в Кировской области. Планируется, что в рамках проекта модернизации первичного звена 207 сельских подразделений районных больниц получат новые здания. Почти 90 медицинских объектов уже построены, и в них принимают пациентов. Всего в 2023 году еще в 56 селах и деревнях региона должны появиться фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, а также отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Так, например, обновляется инфраструктура Сунской ЦРБ. В текущем году планируется открытие двух ФАПов - в деревнях Кокуй и Краснополье, а также отделение врача общей практики в поселке Большевик. Здания уже возведены, и сейчас начинается подготовка к их лицензированию. Для этого постройки нужно подключить к системам водоснабжения и водоотведения, электричеству. Кроме того, потребуется дополнительная комплектация медицинскими изделиями и оборудованием.

Власти рассчитывают, что новые условия получения медпомощи, создаваемые в регионе, не только простимулируют жителей тщательнее заботиться о своем здоровье, но и привлекут новые кадры. Так, в новый ФАП в Кокуе хотят трудоустроить молодого фельдшера.

Всего в 2023 году еще в 56 селах и деревнях региона должны появиться медицинские объекты. Фото: kirovreg.ru

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БОЛЬНИЦЫ

Помимо постройки новых медицинских объектов, продолжается обновление уже существующих. Недавно после капитального ремонта открылась поликлиника Санчурской центральной районной больницы.

Работы начались еще минувшей осенью и велись в несколько этапов. Специалисты установили новые окна, заменили отопительную, водопроводную и канализационную системы, провели отделку помещений, смонтировали новую сантехнику, а также обновили входные группы и отмостку здания. Также там отремонтировали лестничные марши и балконы, а также обновили фасада.

- Одновременно будут внедряться элементы фирменного стиля проекта модернизации первичного звена здравоохранения, который включает в себя понятную и удобную для пациента навигацию, внедрение элементов, необходимых для маломобильных граждан и имеющих ограничения по зрению, - рассказала главврач Санчурской ЦРБ Людмила Цыпленкова.

Добавим также, что в ходе капремонта в больнице внедрили новые организационные решения. Сейчас в ней есть как взрослая, так и детская консультация, что позволило сконцентрировать в одном здании всю амбулаторную службу.

Модернизация включает в себя комплектацию оборудованием. Фото: kirovreg.ru

ОБНОВЛЕНИЕ АМБУЛАТОРИЙ В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

В Оричевском районе также продолжается ремонт Мирнинской врачебной амбулатории, где получают помощь порядка 2600 человек. Для них организован прием двух врачей общей практики. Также в амбулатории работают хирург и рентгенолог, а осенью планируется организовать постоянный прием врача-стоматолога.

Работы на объекте начались еще весной и активно идут по сей день. В здании провели ремонт крыши и заменили старые деревянные окна. Специалисты успели полностью закончить работы на втором этаже: полностью обновить электрику, полы и потолки, установить новые двери и выполнить косметическую отделку.

Стоит также отметить, что в текущем году в программу капитального ремонта вошли 24 здания районных медицинских учреждений Кировской области.

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