Современное оборудование, специальные курсы и профильное обучение: как в Кировской области развивают сферу образования

Преподаватели учебных организаций проходят курсы повышения квалификации. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается развитие сферы образования. Для учеников создаются комфортные условия, для преподавателей проводятся специальные курсы. В регионе строятся новые школы и специализированные учреждения.

Большая часть работ проходит в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель программы - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В 40 ШКОЛ

Так, например, школы Кировской области в этих целях оснащают современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. В текущем году технику получит 41 организация региона. Всего в 2019-2022 годах проект охватил 248 школ. Современное оборудование позволяет учителям наглядно доносить материал и сделать процесс обучения интересным с помощью интерактивных заданий.

В то же время для педагогов организуются курсы повышения квалификации. Преподаватели учатся работать с актуальными интернет-ресурсами и разбирают специфику дистанционного, смешанного и мобильного обучения. Оно позволяет детям, которые не могут ходить в школу, изучать программу вместе со сверстниками. За время реализации курсы прошли более 1000 учителей.

Помимо того, у педагогов есть и другие инструменты. К примеру, цифровая библиотека федеральной информационной системы «Моя школа» предоставляет бесплатный доступ к виртуальному образовательному контенту по всем предметам и темам школьной программы. Это полезно как учителям при разработке занятий, так и школьникам - для дополнительного самообразования.

Специальное оборудование помогает в учебе. Фото: kirovreg.ru

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Говоря о курсах: в 2022 году в 62 школах сельской местности и малых городов Кировской области создали центры «Точка роста». Это учреждения естественно-научной и технологической направленности, построенные в рамках нацпроекта «Образование».

1 сентября еще 62 центра смогут принять учеников региона, а в следующем году планируется создать 87 дополнительных организаций. Таким образом, к концу 2024 года в Кировской области будут работать 316 «Точек роста», оснащенных самым последним оборудованием.

Благодаря этим центрам просвещаются не только ученики. Так, в минувшем месяце более 100 учителей разных направлений прошли обучение, организованное Академией Минпросвещения России. На курсах преподаватели познакомились с возможностями нового современного оборудования и научились проектировать учебные занятия с его использованием. Впоследствии они будут учить школьников по образовательным программах в «Точках роста».

Учащиеся могут освоить востребованную профессию. Фото: kirovreg.ru

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ

В поселке Опарино на базе средней школы откроется Центр цифрового образования детей «IT-куб». В нем будут обучаться дети в возрасте от 7 до 18 лет. Ежегодно обучение будут проходить более 400 ребят.

Центр позволит обучать и развивать творчество в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Дети смогут освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий IT-отрасли по шести направлениям:

- «Кибергигиена и работа с большими данными»;

- «Системное администрирование»;

- «Программирование на Python»;

- «Разработка VR/AR-приложений»;

- «Программирование роботов»;

- «Основы алгоритмики и логики».

Образовательный процесс ориентирован на развитие навыков программирования, алгоритмики и проектной деятельности. После окончания обучения дети смогут самостоятельно писать компьютерные программы, работать с цифровым оборудованием и обрабатывать большие данные. В свою очередь, преподаватели центра сейчас готовятся к открытию, проходя курсы повышения квалификации.

Стоит также отметить, что в Кировской области в рамках нацпроекта уже созданы и работают три «IT-куба»: в Белой Холунице, Вятских Полянах и Котельниче. Опаринский центр станет четвертым таким учреждением в регионе.

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