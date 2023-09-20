Работа для студентов: с чего начать и на что рассчитывать

Молодых людей сейчас берут не только расклейщиками листовок и уборщиками в кафе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«КП - Киров» делится советами от портала HeadHunter (hh.ru) по поиску подработки для студентов.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Первоочередная задача - выбрать такое место, где можно заработать и начать карьеру, при этом не бросая учебу. Поэтому алгоритм действий такой:
- составьте список своих лучших скиллов (умений и навыков). Выберите те, которые могут позволить зарабатывать;
- прикиньте список компаний, где эти скиллы можно применить;
- выясните, получится ли совмещать работу и учебу, есть ли карьерные перспективы, как высчитывают зарплату.
В общем, для начала нужно составить представление о будущем месте работы.
Безусловно, основных путей поиска два - специализированные сайты с вакансиями и центры карьеры в вузах (колледжах). Поверьте, второй вариант тоже работает.
Опрос друзей и знакомых, кстати, тоже никто не отменял. Сейчас может сработать даже пост в соцсетях о поиске вариантов трудоустройства.
Совет от экспертов: присмотритесь к подработке по профилю или в смежных областях. Курьеры нужны не только в доставке еды, но в юридических фирмах, рекламных агентствах и пр. Работая в такой компании, можно наблюдать за процессами, знакомиться с профи. Это перспектива карьерного развития вдолгую.
ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
Студенты дневных отделений - группа риска в голове любого босса. Некоторые молодые люди быстро выгорают - к примеру, одновременно готовя курсовую и проект на работе.
Эксперты советуют избавляться от «синдрома студента» и не откладывать полученные задания к самому дедлайну. Если заниматься учебой своевременно, можно плюсом научиться планировать свое врем, распределять силы, а в итоге - работать в режиме многозадачности.
КСТАТИ
Топ вакансий для студентов по Кировской области очень даже «небедный»:
- автокурьеру-сборщику обещают до 197 тысяч рублей на руки;
- сотруднику пункта выдачи заказов готовы платить до 140 тысяч рублей;
- у менеджера отдела оптовых продаж те же цифры;
- кроме того, в десятке вакансии преподавателя английского на удаленке, менеджера документооборота, комплектовщика готовых обедов, официанта, специалиста сервисной поддержки, вожатого (аниматора) и грузчика.