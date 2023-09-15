«Кросс нации»-2023 пройдет в 84 регионах страны - в том числе в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября 2023 года в 84 регионах страны пройдет всероссийский «Кросс нации». Кировская область также участвует в забеге.

«Кросс нации»-2023 в Кирове состоится в ФОКе открытого типа «Вересники Плюс» на Ивана Попова. Старт соревнований - в 11.30. «Комсомолка» узнала детали мероприятия.

РЕГИСТРАЦИЯ НА «КРОСС НАЦИИ»-2023 В КИРОВЕ

В соревнованиях могут поучаствовать все желающие кировчане-любители спорта. Однако есть некоторые нюансы, которые могут повлиять на допуск.

Так, участники до 18 лет смогут посостязаться с другими желающими в беге только при наличии допуска врача. Те, кто уже перешагнул рубеж совершеннолетия, могут принять участие опять-таки при наличии допуска врача либо при личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно несколькими способами:

- лично в комиссии по допуску с с 11 по 15 сентября 2023 года с 09.00 до 17.00 часов по адресу: Киров, Динамовский проезд, 12 (КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»). При себе необходимо иметь заявку и допуск от врача либо справку об ответственности, если вы подаете коллективную заявку от организации. Для личной регистрации нужен паспорт, допуск или справку от врача либо, при ее отсутствии – расписку об ответственности;

- 16 сентября 2023 года с 09.00 до 10.30 на месте проведения соревнований.

Контактные телефоны:

- 8 (8332) 64-01-63 - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»;

- 8-(912)-369-76-41 - Анастасия Юрьевна Романова, главный специалист КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»;

- 8-(906)-829-18-06 - Трушков Алексей Николаевич, главный судья.

Формы заявки и расписки об ответственности можно найти здесь (Приложения 1 и 2).

КТО ПОСОРЕВНУЕТСЯ НА «КРОССЕ НАЦИИ»-2023 В КИРОВЕ

Всего будет несколько забегов на разные дистанции:

- 8 км - мужчины 2003 года рождения и старше;

- 4 км - женщины 2003 года рождения и старше;

- 2 км - юноши и девушки 2004 года и младше, мужчины и женщины 2003 года и старше;

- 1 км - юноши и девушки (2009-2013 г.р.), мальчики и девочки (2014 г.р. и младше), семьи (не менее трех человек, обязательно участие ребенка 2011 г.р. и моложе). На этой дистанции также пройдет массовый забег, в котором могут поучаствовать все желающие.

ПРОГРАММА «КРОССА НАЦИИ»-2023 В КИРОВЕ

09.00-10.30 - регистрация участников в день соревнований

11.45 - торжественное открытие соревнований

12.00 - 1 забег - юноши (2009-2013 г.р.) -дистанция 1 км

12.10 - 2 забег - девушки (2009-2013 г.р.) - дистанция 1 км

12.20 - 3 забег - мальчики (2014 г.р. и младше) - дистанция 1 км

12.30 - 4 забег - девочки (2014 г.р. и младше) - дистанция 1 км

12.40 - 5 забег - семейные команды - дистанция 1 км

12.50 - 6 забег - массовый забег (все желающие) - дистанция 1 км

13.00 - 7 забег - юноши (2004 г.р. и младше) - дистанция 2 км

13.10 - 8 забег - девушки (2004 г.р. и младше) - дистанция 2 км

13.20 - 9 забег - мужчины (2003 г.р. и старше) - дистанция 2 км

13.30 - 10 забег - женщины (2003 г.р. и старше) - дистанция 2 км

13.40 - 11 забег - женщины (2003 г.р. и старше) - дистанция 4 км, мужчины (2003 г.р. и старше) -дистанция 8 км

13.30 - Награждение победителей и призеров 1, 2, 3, 4, 5 забегов

14.30 - Награждение победителей и призеров 7, 8, 9, 10, 11 забегов

НАГРАДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «КРОССА НАЦИИ»-2023 В КИРОВЕ

Кировчане, занявшие I место на всех дистанциях по возрастным группам (забеги 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10,11), получат кубки, медали и дипломы Минспорта России. Вторые и третьи места награждаются аналогично, за исключением кубков.

Те же правила действуют для команд, занявших первое, второе и третье место в категории «Семья». Кроме того, все участники соревнований получат сувенир Минспорта РФ - наградной номер.