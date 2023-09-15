Оклады, премии, надбавки: сколько будут платить главам, депутатам и муниципальным чиновникам

Есть оклады, ежемесячные надбавки нескольких видов и другие «плюшки» Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Кировской области внесли изменения в постановление о расходах на оплату труда депутатов, глав поселений, аудиторов и муниципальных служащих. Документ подписан губернатором Соколовым.

«Комсомолка» приводит главные цифры.

ГЛАВАМ ГОРОДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ДУМ, АУДИТОРАМ

Оклады у чиновников в городах и городских округах - самые крупные из указанных в документе.

Все зависит от численности населения. Если в городском округе менее 15 тысяч жителей, то оклад главы муниципалитета составит 25 426 рублей. Если более 100 тысяч человек - уже 39 380 рублей. Всего «степеней градации» пять.

Следующие позиции - тоже с пятью «степенями градации» в зависимости от числа жителей:

- оклад председателя Думы либо иного представительного органа - от 25 426 до 39 380 рублей;

- оклад зампреда Думы либо иного такого же органа - от 18 486 до 30 324 рублей;

- оклад председателя контрольно-счетного органа - от 15 448 тысяч до 20 872 рублей;

- оклад зампреда контрольно-счетного органа - от 12 358 до 16 698 рублей;

- оклад аудитора - от 10 812 до 14 572 рублей.

С районами и округами точно та же история. Только минимальный указанный порог по численности населения - 7 тысяч человек, максимальный - 30 тысяч человек.

Глава муниципалитета будет получать от 24 820 до 33 128 рублей. Тут еще одна деталь: если глава района фактически является еще и главой райцентра, то оклад у него посолиднее.

Оклады председателей районных и окружных Дум - от 24 820 до 28 806 рублей, их зампредов - от 16 530 до 18 066 рублей.

Для глав городских поселений оклады следующие: от 12 244 рублей (население менее 2 тысяч человек) до 19 796 рублей (население свыше 10 тысяч человек). Председатели Дум будут получать те же суммы. В сельских поселениях главам назначены оклады размером от 9 770 до 14 592 рублей.

СИТИ-МЕНЕДЖЕРАМ И ЧИНОВНИКАМ АДМИНИСТРАЦИЙ

К органам местного самоуправления в городских округах. Оклады установлены такие:

- главам администраций - от 18 960 рублей (население до 15 тысяч человек) до 30 828 рублей (население свыше 100 тысяч человек);

- первым заместителям глав - от 16 716 до 25 418 рублей;

- замам - от 15 446 до 23 262 рублей;

- управделами - от 13 604 до 21 904 рублей;

- начальникам департаментов - по 20 376 рублей.

И так далее до простых специалистов с окладами от 6 094 до 6 864 рублей.

Оклады заведующих отделами контрольно-счетных комиссий составят от 12 642 до 18 818 рублей.

Главам районных и окружных администраций будут платить от 17 712 до 20 482 рублей, их первым заместителям - до 17 856 рублей, замам - до 15 950 рублей.

Самые скромные оклады - у муниципальных служащих в сельских поселениях. У глав администраций - до 13 006 рублей, у их замов - до 12 322 рублей, у простых специалистов - не более 6 096 рублей.

С НАДБАВКАМИ

За классный чин есть ежемесячные надбавки.

У действительных муниципальных советников 1 класса - 5 948 рублей, 2 класса - 5 674 рубля, 3 класса - 5 364 рубля. Минимальные - у секретарей муниципальной службы 3 класса (1 750 рублей).

Еще есть ежемесячная надбавка за «особые условия муниципальной службы» - от 30% до 100% оклада.

При этом целый ряд надбавок по сравнению с 2011 годом срезали в несколько раз.

Все цифры и детали - тут.