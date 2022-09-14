В Кировской области увеличили оклады чиновников и депутатов

Повышаются и размеры ежемесячных надбавок за классный чин к должностным окладам муниципальных служащих. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 сентября в Кировской области увеличиваются оклады и премии депутатов и чиновников. Указ об их повышении, подписанный Александром Соколовым, опубликован на сайте правительства региона.

Согласно этому документу, в 1,04 раза вырастет размер должностных окладов депутатов, выборных лиц депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Настолько же увеличатся оклады должностных лиц контрольно-счетных органов и муниципальных служащих.

Такой же повышающий коэффициент действует с 1 сентября и в отношении окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления.

Помимо этого, повышаются и размеры ежемесячных надбавок за классный чин к должностным окладам муниципальных служащих.