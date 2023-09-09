Прогноз погоды для Кирова и Кировской области на 9 и 10 сентября: почти тепло

Зонтик на прогулку можно не брать. Фото: Людмила КАЛИНИНА

Будет ли еще тепло в нынешнем году?

Да будет, конечно же. Уже не под +25 градусов, но по-сентябрьски тепло уж точно.

«КП - Киров» делится прогнозом местных синоптиков на текущие выходные.

ПОГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Пятница была весьма прохладной. Единственное, что останется от нее на выходные - небольшие дожди, да и те - лишь в самом начале.

А в целом по сравнению с концом рабочей недели получится потепление. Особенно хорошо воздух прогреется днем в субботу.

- В лесах Кировской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - предупреждают в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). - Будьте осторожны с огнем!

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

В Кирове в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром еще возможны мелкие дожди, а в целом день пройдет без значительных осадков.

Температура утром - до +9… +11 градусов, днем - уже до +19… +21 градуса.

Ветер северный и северо-восточный, днем - со скоростью до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление «погуляет» в пределах 752 - 754 миллиметров ртутного столба.

В районах и округах Кировской области аналогично: облачно с прояснениями, под утро - с небольшими дождями. Единственное отличие - осадки могут задержаться и на вторую половину дня.

Днем воздух прогреется (в зависимости от зоны) до +18… +23 градусов. Ветер прогнозируют северный и северо-восточный, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

В Кирове вновь облачно с прояснениями. И опять, к счастью, в целом без дождей.

Ночью до +8… +11 градусов, ветер северо-восточный (5 - 10 метров в секунду).

Днем уже до +18… +20 градусов, ветер северо-восточный (8 - 13 метров в секунду).

Атмосферное давление ожидается на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

В районах и округах облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ночью прогнозируют до +6… +11 градусов, северный и северо-восточный ветер (5 - 10 метров в секунду).

Днем - уже до +17… +22 градусов, северный и северо-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.