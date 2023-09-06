Во второй половине месяца температура воздуха в Кирове может достигать +25 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре в Кировской области ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет держаться на два градуса выше нормы на севере региона и на 1,5 градуса выше - на юге. Подробный прогноз опубликовали метеорологи-любители.

ОСАДКОВ ВЫПАДЕТ МЕНЬШЕ НОРМЫ

Умеренно теплыми окажутся все три декады месяца. Осадков при этом выпадет на 20-40% меньше нормы по восточной половине Кировской области и около нормы - по западной.

Как уточнили в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», незначительное похолодание наступит после 6 сентября. Однако существенно погода не изменится. Днем воздух будет прогреваться до +13...+20 градусов. Ночами столбик термометра окажется на отметке +9...+14.

- В передней части циклона будет распространяться теплый и влажный воздух, поэтому обойдется без существенного похолодания, но есть вероятность обильных дождей (до половины месячной нормы), - сообщили в паблике.

Так, согласно метеорологическим ресурсам, в Кирове местами с 6 по 12 сентября ожидаются дожди.

БАБЬЕ ЛЕТО НАСТУПИТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МЕСЯЦА

Во второй и третьей декаде месяца температура воздуха окажется на 1-2 градуса выше нормы. Кроме того, есть высокая вероятность наступления бабьего лета.

Теплый и сухой период ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозам gismeteo.ru, в Кирове с 13 по 22 сентября будет светить солнце. Днем столбик термометра может достигать +25 градусов.

Затем после 23 сентября начнется постепенное понижение температуры. Ожидается прохладная и дождливая погода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 1993 году сентябрь оказался холодным. Средняя месячная температура составила всего +5,0 градуса. В последних числах месяца вместе с дождем выпадал мокрый снег. Кроме того, холоднее обычного выдался сентябрь в 2021 и 2022 годах.

Теплая погода с продолжительным бабьим летом стояла в 2001 и 2005 годах.