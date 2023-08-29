Дизайнер, психолог, помощник по уходу: как кировчанам бесплатно сменить квалификацию?

Служба занятости Кировской области помогает женщинам получить новую специальность по программе бесплатного переобучения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжается реализация нацпроекта «Демография». В его рамках в регионе разрабатывают программы по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, открывают группы по присмотру за ними. Однако проект помогает еще и сменить профессию.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАМОЧЕК И БЕЗРАБОТНЫХ

Так, служба занятости Кировской области помогает женщинам, в основном мамам-декретницам, получить новую специальность по программе бесплатного переобучения. С 2021 года этой возможностью воспользовались уже более 500 жительниц нашего региона. На данный момент многие из них уже успешно нашли новую работу или вернулись на прежнюю, либо открыли свой бизнес.

Переобучение очень востребовано у кировчанок, особенно тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. В текущем году уже около 600 женщин подали заявки на участие в программе, 216 приступили к обучению, 112 его успешно завершили. Самые популярные у мамочек профессии - логопед, менеджер по персоналу, делопроизводитель, бухгалтер, графический дизайнер, психолог и индивидуальный предприниматель. Всего доступно более 100 направлений.

Отметим, что участниками нацпроекта могут стать не только мамы в декрете. Эта возможность доступна также для:

- граждан в возрасте 50 лет и старше;

- неработающие мамы детей дошкольного возраста;

- отдельные категории молодежи до 35 лет;

- безработные;

- работники, находящиеся под риском увольнения;

- участники СВО и другие.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно по этой ссылке.

ПОМОЩЬ И ЗАБОТА

В рамках нацпроекта также осуществляется обучение одной и вполне конкретной профессии - помощники по уходу. Им предстоит заботиться о пожилых людях и инвалидах. С начала года в Кировской области уже подготовлено 2400 специалистов.

Все будущие помощники по уходу предварительно проходят психологическое тестирование. После этого они проходят бесплатное обучение на кафедре сестринского дела Кировского медицинского колледжа по специально разработанной программе. Ее продолжительность - 40 часов, 24 из них - практические занятия. При этом, поскольку медколледж имеет сеть филиалов, обучиться можно не только в Кирове, но и ряде других городов области: Омутнинске, Уржуме, Котельниче, Зуевке, Советске, Сосновке, Санчурске, Яранске, Лузе, Слободском.

Само обучение по программе «Помощник по уходу» длится пять дней. Два из них уходят на изучение теории, следующие три - на отработку практических навыков ухода, изучение морально-этических норм в общении с подопечными, а также правил оказания первой помощи. По итогу специалисту выдается свидетельство установленного образца.

С начала года в Кировской области уже подготовлено 2400 помощников по уходу. Фото: kirovreg.ru

Всего в течение 2023 года планируется поэтапно обучить почти 3700 человек. Таким образом, к его концу в Кировской области помощь будут получать свыше 4,5 тысячи пожилых людей и инвалидов. Их постепенно включат в систему долговременного ухода, благодаря чему они смогут получить необходимое внимание, оставаясь в привычной домашней обстановке.

Если вы хотите стать помощником по уходу, можно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или по телефону: 8-800-201-21-09.