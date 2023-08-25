Оборудование для работы и свои реабилитационные отделения: как совершенствуются районные больницы Кировской области

В рамках нацпроекта больницы не только получают новое оборудование, но и совершенствуют свою работу. Фото: kirovreg.ru

Больницы Кировской области продолжают модернизировать. В них поступает новая техника, открываются новые отделения и, как следствие, увеличивается количество здоровых жителей. Все это возможно благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В ней участвуют все районные больницы региона.

Отметим, что инициатива реализуется по четырем ключевым направлениям: проведение капитальных ремонтов медицинских объектов, строительство новых зданий, обновление автомобильного парка районных больниц, а также дополнительное оснащение оборудованием.

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Так, например, удалось усилить эндоскопическую службу Омутнинской ЦРБ. Учреждение получило два видеоэндоскопических комплекса для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта и еще один видеоколоноскоп. Сейчас врачи располагают 11 единицами оборудования для проведения гастроскопии, ретроманоскопии, а также колоноскопии.

Специалисты подчеркивают, что новые приобретения удобны в работе, при необходимости во время обследования есть возможность пригласить лечащего врача для принятия решения о дальнейшей тактике. Медики больницы проводят не только первичную диагностику, но и биопсию, что важно в случае подозрения на онкологию.

- С начала года нами выполнено уже более 1000 диагностических исследований, - комментирует заведующий эндоскопическим отделением, детский хирург Игорь Шестаков. - Еще один важный момент - оборудование имеет большое число принадлежностей, что позволяет проводить обследования не только взрослым, но и детям.

Больницы Кировской области продолжают модернизировать. Фото: kirovreg.ru

ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ СТА ПАТОЛОГИЙ

Дооснащение эндоскопической службы провели и в Советской ЦРБ. Теперь в арсенале врачей больницы есть передовая система эндоскопической визуализации с видеопроцессором и современными оптическими гастроскопом и колоноскопом. В текущем году к ней прибавилась еще и моющая дезинфицирующая машина.

На оборудовании работают специалисты с большим опытом, ежегодно проводящие до 1500 исследований ЖКТ в год. Обследования на новой технике помогли им выявить более 100 патологий, в том числе – семь случаев злокачественных новообразований. В дальнейшем больница планирует приобрести дополнительные устройства для системы эндоскопической визуализации.

Стоит отметить отдельно, что в течение первых двух лет действия проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в работу больниц и их подразделений внедрено свыше 500 единиц медицинской техники. В текущем году была предусмотрена закупка 211 единиц оборудования, и все они уже поставлены в учреждения. В 2024-2025 годах районы получат еще 880 единиц техники.

Специалисты подчеркивают, что новые приобретения удобны в работе. Фото: kirovreg.ru

СВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

В рамках нацпроекта больницы не только получают новое оборудование, но и совершенствуют свою работу. Так, в первичном сосудистом центре Вятскополянской ЦРБ идет подготовка к открытию собственного отделения ранней реабилитации. Оно расположится на третьем этаже стационарного корпуса, где и находится сам центр.

В отделении разместятся залы для проведения курсов лечебной физкультуры. В рамках нацпроекта учреждение уже получило целый комплекс медицинских тренажеров высочайшего класса, в том числе роботизированные аппараты и тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия, подвижности конечностей. Они предоставляют детализированную информацию о состоянии организма пациента и адаптируются под его физические возможности.

Для пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, подготовлено оборудование для проведения кинезитерапии. Некоторые аппараты будут переносные, благодаря чему ряд реабилитационных мероприятий можно будет проводить прямо в палате пациента.

Сейчас в отделении продолжается ремонт. Во всех помещениях проведут обновляющую косметическую отделку. Кроме залов ЛФК, в учреждении расположатся кабинеты психолога и логопеда, а также для проведения массажа. Общие помещения также отремонтируют под нужды пациентов.