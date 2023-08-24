«За два дня бодрая девочка перестала ходить»: медики поставили на ноги ребенка со спинальным инсультом

Лечащий врач Анастасия Папулова. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове медики поставили на ноги ребенка со спинальным инсультом. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

НЕ МОГЛА САДИТЬСЯ И ВСТАВАТЬ НА НОГИ

Редкое заболевание дало о себе знать юной кировчанке месяц назад. Буквально за два дня бодрая и активная девочка перестала ходить, вставать на ноги и садиться. Взволнованные родители вызвали девятилетней дочке скорую помощь. Медики исключили травматические, а также инфекционные заболевания, и доставили пациентку в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

- После осмотра девочки, мы с коллегами склонялись к крайне редкому диагнозу - спинальный инсульт - острое нарушение спинномозгового кровообращения, - рассказала лечащий врач Анастасия Папулова. - Магнитно-резонансная томография подтвердила наш диагноз. Родители пациентки были настроены на борьбу за здоровье дочки, и это дало поразительный результат.

Так, девочке оперативно стали проводить медикаментозную терапию. В результате кировчанка начала самостоятельно садиться и вставать с опорой. Кроме того, потребовалась реабилитация.

Маленькой пациентке поставили крайне редкий диагноз. Фото: vk.com/medkirovru

РАДОВАЛИСЬ КАК ПЕРВОМУ В ЖИЗНИ ШАГУ

Затем маленькая пациентка прошла курс лекарственных препаратов, лечебной физической культуры, физиотерапии и массажей. Когда появились значительные улучшения, ребенка выписали домой. После девочка прошла курс реабилитации в центре «Айболит» и вернулась в больницу на контрольное обследование.

- Благодаря врачам детской областной больницы мой ребенок начал снова ходить, для нас это было просто чудо, - поделилась мама маленькой пациентки. - Сначала она встала, потом сделала один шаг, и мы ему радовались, как первому в жизни. Уезжая из отделения на инвалидной коляске, мы обещали врачам, что будем заниматься и вернемся уже своими ногами. Так и случилось!

Главврач больницы Наталья Муратова также отметила, что подобные заболевания случаются очень редко. Двигательную активность вернуть можно, если вовремя начать лечение.

Напомним, что кировские врачи спасли модель, весившую 42 килограмма. Девушка откладывала лечение из-за работы в столице.