Вторичное жилье в Кирове: как быстро оформить ипотеку и какие есть тонкости

Киров, ул. Архитектра Валерия Зянкина. Фото: Домклик

Киров снова оказался в лидерах. К сожалению, по темпам роста цен на вторичное жилье. За первое полугодие 2023 года средняя стоимость таких квартир у нас подскочила на 25,3% — это самый большой показатель среди городов с населением свыше 300 тысяч жителей. Что касается «квадрата», за полгода он подорожал на 11,4% — это тоже один из самых высоких темпов в России. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в июне каждый метр обходился покупателям вторички в 86 тысяч рублей. Но это все равно дешевле новостроек — за них платили 89,6 тысячи.

При всем при этом кировчане — в тридцатке по ипотечной активности среди населения всех регионов РФ. На тысячу экономически активных жителей у нас сейчас приходится 23 ипотечных кредита, рост составил почти 50%.

Значит, спрос есть. А предложение всегда найдется. Поэтому «КП» – Киров» рассказывает все, что сейчас нужно знать об ипотеке на вторичное жилье.

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

Вторичка — это жилье, право собственности на которое уже оформлено на физлицо (человека) или юрлицо (компанию). Готовое жилье от застройщика — это, кстати, тоже вторичка. Логика здесь простая: если право собственности на квартиру оформляется второй раз… Ну, вы поняли. Так что в поисках квартиры на вторичном рынке вас может занести и в новостройки, и в хрущевки советских лет.

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КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ?

У квартиры был собственник. А может, и два, и пять. Это и есть риск. Поэтому не ленитесь: соберите всю возможную информацию о продавце и бывших владельцах, проверьте документы. Мало ли какие там могут быть истории. Банк, конечно, проведет свою проверку перед одобрением ипотечной квартиры, но и от вас многое зависит. Для надежности можно взять в спутники юриста, разбирающегося в недвижимости, или заказать расширенную правовую экспертизу на Домклик.

Что может пойти не так:

- недостоверные или неактуальные данные в бумагах;

- наличие других правообладателей (наследник, ребенок без выделенной доли и пр.);

- дом аварийный, подлежит сносу и расселению (проверить можно на сайте);

- квартиру перепланировали, но не узаконили изменения;

- есть долги за «коммуналку», плату УК и пр.

Так что у продавца стоит выспросить паспорта собственников, выписку из ЕГРН, документы — основания возникновения права собственности (например, договор о покупке или свидетельство о праве на наследство) и — очень важно! — справку о зарегистрированных в квартире лицах.

ЧТО ВЫБРАТЬ — «ВТОРИЧНУЮ» НОВОСТРОЙКУ ИЛИ ДОМ СО СТАЖЕМ?

Вторичное жилье в новостройке не сильно отличается от вторички в «немолодом» доме: квадратные метры — они и есть квадратные метры. Выбор зачастую зависит от предпочтений и финансовых возможностей покупателя.

— Новостройки есть далеко не во всех микрорайонах Кирова, — комментирует агент по недвижимости Дмитрий Сошин. — И цена на квадрат в некоторых из них, на мой взгляд, неоправданно высока.

У «возрастных» домов, по словам риелтора, тоже своя специфика. Точнее, у выбора жилья в них.

– Вторичка не в новых домах у нас неплохая по соотношению «цена — качество», — считает Сошин. — Но выбирать ее бывает труднее из-за личных предпочтений человека. Кого-то категорически не устроит «панелька» с хорошей слышимостью, кого-то — газ на кухне вместо электричества. Своеобразный тренд сейчас — узнавать, как часто и надолго в доме отключают воду. Требования могут быть самые разные — на вкус и цвет, как говорится…

На что конкретно стоит обратить внимание при осмотре квартиры — советуем прочитать в журнале Домклик.

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КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ ВТОРИЧКУ В ИПОТЕКУ?

Решение по каждому заемщику всегда принимают индивидуально. Да и вообще, в разных банках разные критерии и рекомендации. Однако в целом тенденция такова, что больше шансов на одобрение ипотечного кредита у людей до предпенсионного возраста с подтвержденным доходом, хорошей кредитной историей и невысокой долговой нагрузкой.

Сотрудничество с банком (карта/вклад) и большой первоначальный взнос (к примеру, 20%) тоже сыграют вам на руку. Хотя Сбер, например, этим летом снизил размер первоначального взноса для вторичного жилья (и некоторых других ипотечных программ) — вместо 15% теперь достаточно накопить 10%. С другой стороны, самому покупателю выгоднее внести побольше — меньше будет долг и размер платежей.

Самые частые причины отказа — плохая кредитная история, долги, низкая платежеспособность человека.

ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ И ЗАЯВКЕ

Сама квартира тоже должна соответствовать условиям банка. К примеру, для получения ипотеки в Сбербанке требований совсем немного, и все они легко выполнимы. Вот усредненный набор:

- жилье должно быть в собственности и подходить для проживания;

- дом в удовлетворительном техническом состоянии;

- оценочная стоимость квартиры не ниже суммы ипотеки.

Конкретно для вторички условия у Сбера тоже простые. Чтобы получить кредит, нужно выполнить следующее:

- передать недвижимость в залог;

- оплатить первый взнос;

- привлечь супруга (супругу) созаемщиком;

- оформить полис страхования недвижимости.

Важно: супруг (супруга) обязательно выступает ипотечным созаемщиком. Даже если у мужа (жены) нет официального заработка. Но можно пропустить этот этап, если есть брачный договор или нотариальное согласие.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По базовой программе на вторичное жилье ставка в Сбере составляет от 10,9%, минимальный первоначальный взнос, как мы уже сказали, 10%, а максимальный срок — 30 лет. Кстати, после недавнего повышения ключевой ставки некоторые банки уже начали поднимать «расценки» на ипотеку — так что лучше не тянуть, если в планах покупка недвижимости.

Заявку на ипотеку можно подать онлайн — с помощью сервиса Домклик или непосредственно в офисе Сбера. Главное — подготовить документы для предварительного рассмотрения, а именно:

- паспорт;

- справку о доходах по форме банка или по форме 2-НДФЛ;

- копию трудовой, заверенную работодателем. Вместо справки о доходах или копии трудовой подойдет выписка с лицевого счета в социальном фонде России (можно сделать на Госуслугах);

- пенсионерам — справку о размере пенсии или выписку с пенсионного счета.

От созаемщика обычно требуются точно те же документы.

В среднем банк принимает решение за 1–2 рабочих дня. А на всю сделку — от подачи заявки до регистрации права собственности — уходит не более месяца.

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