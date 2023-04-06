Киров оказался в лидерах по росту цен на «вторичку»

В среднем покупка жилья обходилась горожанам в 4,2 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжился рост стоимости квартир на вторичном рынке. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир».

Так, в первом квартале текущего года цены на «вторичку» выросли на 11,9%. В среднем покупка жилья обходилась горожанам в 4,2 миллиона рублей.

Аналитики добавляют, что за год подержанные квартиры в Кирове подскочили в цене сразу на 25,3%. Сейчас стоимость квадратного метра составляет 80 596 рублей.

Напомним, что в течение месяца в регионе поднялись взносы на капремонт, стоимость путевок на отдых, билетов на самолет и демисезонной одежды.

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