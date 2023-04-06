Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 16:44

Киров оказался в лидерах по росту цен на «вторичку»

За год стоимость такого жилья выросла на 25,3%
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В среднем покупка жилья обходилась горожанам в 4,2 миллиона рублей

В среднем покупка жилья обходилась горожанам в 4,2 миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжился рост стоимости квартир на вторичном рынке. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир».

Так, в первом квартале текущего года цены на «вторичку» выросли на 11,9%. В среднем покупка жилья обходилась горожанам в 4,2 миллиона рублей.

Аналитики добавляют, что за год подержанные квартиры в Кирове подскочили в цене сразу на 25,3%. Сейчас стоимость квадратного метра составляет 80 596 рублей.

Напомним, что в течение месяца в регионе поднялись взносы на капремонт, стоимость путевок на отдых, билетов на самолет и демисезонной одежды.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакт