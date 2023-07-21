Тюрьма за поцелуй? В Кирове 19-летней студентке грозит уголовное дело за встречи с подростком

Следком проводит проверку по факту произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интернет гудит: по СМИ и соцсетям расходится информация о влюбленной парочке из Кирова, которую может разлучить… тюремное заключение. Совершеннолетнюю студентку поймали на отношениях с школьником, и теперь она вполне может оказаться за решеткой.

СПЛОТИЛА ЛЮБОВЬ К КНИГАМ

Кировский восьмиклассник познакомился со студенткой у библиотеки. Молодые люди чем-то зацепили друг друга, в результате чего разговорились о книгах, а на прощание обменялись контактами в соцсетях. Отношения стремительно развивались, и вскоре перешли от виртуальных поцелуев к реальным.

Все разрушилось в тот момент, когда пару заметили - вероятнее всего, счастливчик сам не смог удержать язык за зубами. Кто-то из завистников или блюстителей морали донес куда надо - отношения между подростками и совершеннолетними все еще не вписываются в УК РФ. После этого восьмиклассника опросили правоохранительные органы, выпытывая факты домогательства, а после наведались и к самой студентке.

СМИ утверждают, что на девушку заведено уголовное дело. Региональный Следком же сообщает следующее:

- В СУ СК по Кировской области проводится доследственная проверка, по итогу которой будет принято процессуальное решение после изучения всех имеющихся фактов и обстоятельств.

«БРЕД И АБСУРД»

Кировчане практически единогласно встали на сторону влюбленной пары. В комментариях они обсуждают, что уголовка за поцелуй - это, как минимум, странно.

- Сейчас старшеклассники иногда выглядят старше 20-летних, и в аккаунтах соцсетей указывают неверный возраст... Ну и девушка в 19 лет навряд ли лезла к нему в штаны и домогалась...

- Ну и бред, реально абсурд.

- Ну давайте, за убийство 5 лет, а за поцелуй 8, все справедливо...

- В 14 лет детей заводить можно, а встречаться нельзя? Дурдом.

- Ну так-то возраст согласия с 16 лет, а ему 13-14 лет. Пусть суд разбирается…

Что на самом деле произошло между влюбленной парой и насколько законны их отношения, будут разбираться правоохранительные органы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.