19-летней кировчанке грозит уголовка за поцелуй со школьником

Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировчанке может грозить уголовка за встречи с несовершеннолетним. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

19-летняя студентка познакомилась с восьмиклассником, что позднее вылилось в интернет-общение, а после - и личные встречи. Одна из них ознаменовалась поцелуем. Однако вскоре счастье парочки разрушилось: кто-то донес на них правоохранительным органам, и теперь девушке может грозить тюрьма.

СМИ сообщают, что уголовное дело на студентку уже заведено. Однако в региональном Следкоме «Комсомолке» рассказали, что на данный момент идет доследственная проверка. После изучения всех фактов и обстоятельств будет принято процессуальное решение.