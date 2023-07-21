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НовостиПроисшествия21 июля 2023 11:05

19-летней кировчанке грозит уголовка за поцелуй со школьником

Следком ведет проверку и устанавливает все обстоятельства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировчанке может грозить уголовка за встречи с несовершеннолетним. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

19-летняя студентка познакомилась с восьмиклассником, что позднее вылилось в интернет-общение, а после - и личные встречи. Одна из них ознаменовалась поцелуем. Однако вскоре счастье парочки разрушилось: кто-то донес на них правоохранительным органам, и теперь девушке может грозить тюрьма.

СМИ сообщают, что уголовное дело на студентку уже заведено. Однако в региональном Следкоме «Комсомолке» рассказали, что на данный момент идет доследственная проверка. После изучения всех фактов и обстоятельств будет принято процессуальное решение.