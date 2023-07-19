Вылетели в кювет и перевернулись: на трассе в Кировской области четыре человека погибли в загоревшемся BMW

Автомобиль перевернулся и загорелся. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

На трассе в Кировской области четыре человека погибли в ДТП. Трагедия произошла в среду, 19 июля, в Советском районе. По предварительным данным, автомобиль BMW вылетел в кювет в четыре утра.

ИНОМАРКА ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ И ЗАГОРЕЛАСЬ

В Госавтоинспекции Кировской области сообщили, что ДТП зафиксировали на 124-м километре автодороги «Киров - Советск - Яранск». Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся и загорелся. В этот момент, помимо мужчины, в салоне также находились три пассажира. К сожалению, никто из них не выжил.

Водитель и три пассажира иномарки погибли. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области, на месте аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

- По факту аварии органами полиции проводится проверка, результаты которой взяты прокуратурой на контроль, - отметили в ведомстве. - На место аварии для координации аварийно-спасательных и правоохранительных органов выехали заместитель прокурора Кировской области и прокурор Советского района.

На месте работают аварийно-спасательные и правоохранительные органы. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

ПРИЗЫВАЮТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ ЗА РУЛЕМ

Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона отметил, что ДТП унесло жизни четырех молодых людей.

- На месте работают все профильные ведомства, - отметил Александр Соколов. - Причины и детали выясняются. Выражаю соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, губернатор призвал кировских автолюбителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила движения и не превышать скорость: «от вас зависит жизнь и здоровье тех, кто рядом».