Прогноз погоды в Кирове с 17 по 21 июля: жара до +28, ветер и минимум дождей

Скоро будет солнечно, скоро будет ветрено Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» делится свежими предсказаниями синоптиков: какой будет неделя в городе Кирове? По предварительным прогнозам, достаточно теплой и солнечной.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

В первый день рабочей недели воздух может прогреться уже до +26 градусов. В целом до самого вечера прогнозируют солнечную погоду и отсутствие осадков.

Ветер может усилиться до 8 метров в секунду, но не более.

К ночи столбик термометра будет показывать уже +18 градусов.

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

Ночью в городе до +15 градусов, без осадков и в условиях почти полного штиля.

Утром уже до +24 градусов, а после обеда воздух может и вовсе прогреться до 28 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью до 7 метров в секунду.

Днем возможна переменная облачность, в целом же погода ясная.

К ночи температура опустится до +19 градусов.

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

Третий рабочий день, если верить синоптикам, - единственный, что может принести осадки.

Ночью в Кирове до +16 градусов, утром - до 23 градусов тепла. Постепенно воздух прогреется до +26 градусов. Ветер слабый.

Ближе к вечеру, после 20 часов, столбик термометра покажет уже +18 градусов. Тогда же может начаться и дождик.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

Ночь чуть прохладнее предыдущих (+13 градусов), днем же температура будет уже на уровне 21-22 градусов тепла.

Ожидается облачная с прояснениями погода и усиление ветра: порывы могут достигать скорости в 12 метров в секунду.

К вечеру - до +15 градусов.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

В последний рабочий день этой недели сохранится переменная облачность.

Ночью до +13 градусов, ветер. Утром уже +18 градусов, максимальное ожидаемое значение - около 22 градусов тепла. Ветер вновь сильный, с порывами до 10 метров в секунду.