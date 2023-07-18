Зелень в кировских магазинах подешевела на 5,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировстате рассказали, как изменились цены на товары и услуги в регионе в июне. Так, среди продуктов подорожали продукты из мяса и некоторые овощи. В группе товаров продолжился рост цен на автомобили. Что касается услуг, то аналитики отмечают увеличение стоимости путевок.

ПОДЕШЕВЕЛИ КРУПЫ

В июне в магазинах Кировской области значительно подорожали продукты из мяса. Так, в цене прибавили охлажденные и мороженые куры - на 8,6%, кулинарные изделия из птицы - на 4,7%, полукопченая и варено-копченая колбаса - на 4,6%, куриные окорочка - на 2,3%.

Среди наблюдаемых видов рыбы подорожали мороженые креветки - на 6%, икра лососевых рыб - на 4%, рыба - на 2,9%. Выросла также стоимость сахара - на 4,5%, томатных консервов - на 2,6%, куриных яиц - на 2,2%.

В группе круп и бобовых аналитики, напротив, отметили снижение цен. В том числе, стоимость овсяной и перловой крупы снизилась на 3,7%, пшена - на 2,7%, гречневой крупы - на 2,6%.

В течение месяца менялись цены на фрукты и овощи. Выгоднее стало покупать помидоры, лук и зелень. В то же время заметно подорожали морковь, капуста и картофель.

Среди овощей дороже стали также свекла и картофель. Фото: Кировстат

ДОРОЖЕ СТАЛИ ИНОМАРКИ

Среди непродовольственных товаров в ведомстве по-прежнему сообщают о росте цен на автомобили. Так, подержанные иномарки теперь дороже на 2,9%, отечественный новый транспорт на 2,2%.

Кроме того, растет стоимость строительных материалов:

- цемент тарированный подорожал на 15,4%,

- плиты древесностружечные - на 9,3%,

- металлочерепица - на 4,4%,

- доски обрезные - на 3,1%,

Дешевле стал гипсокартон на 5,8% и еврошифер - на 4,6%.

ЗА ОТДЫХ В ТУРЦИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Среди услуг в разгар сезона продолжают расти цены на полет экономклассом - на 27,7%, аренду авто - на 4,3%, проезд в такси - на 2,1%. При этом снизились тарифы на проезд в купе скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования на 3,4% и 3% соответственно.

По-прежнему увеличивается и стоимость путевок на отдых за границей. Поездки в Турцию подорожали на 6,7%, отдельные страны Средней Азии - на 6,5%, страны Закавказья - на 4,1%. Дешевле стало отдыхать в Египте на 16,3%, Беларуси - на 10,3%.

Кроме того, за месяц в Кировской области выросла стоимость печати цветных фото - на 5%, полиса КАСКО - на 4,1%, удаления зуба - на 3,1%, услуг организатора по проведению торжеств - на 2,5%.

Напомним, что в Кировской области выросли цены на моторное топливо.