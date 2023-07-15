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НовостиОбщество15 июля 2023 13:32

В Кировской области подорожал бензин

Стоимость топлива в среднем увеличилась на 2,3% за минувший месяц
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Бензин марки АИ-95 подорожал на 2,5% за месяц.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 2,5% за месяц.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области выросли цены на моторное топливо. Об этом сообщают эксперты Кировстата.

Согласно результатам исследования за прошлый месяц, цены в среднем выросли на 2,3%. В первую очередь это относится к газовому моторному топливу - его стоимость увеличилась на 12%. Бензин марки АИ-95 стал обходиться дороже на 2,5%, АИ-92 - на 2,3%, Аи-98 и выше - на 1,1%.

В цене снизилось только дизельное топливо. По данным экспертов за минувший месяц, оно подешевело на 0,2%.