Прогноз погоды на 15 и 16 июля в Кирове и Кировской области: не только дожди

Спокойствие! Дожди - не ливни, да и те пройдут местами Фото: Иван МАКЕЕВ

Ждали на выходных июльской жары и солнца? Не тут-то было, на этот раз уик-энд не будет знойным. Но и проливных дождей, к счастью, никто не обещает.

Кировские синоптики (ЦГМС) поделились прогнозом на выходные, а «Комсомолка» делится им с вами.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

На прошлой неделе в Поволжье начались дожди. Они продолжаются до сих пор. Циклон сейчас переместился на север, ослабив влияние на наш регион. Однако от дождей, пусть и кратковременных, нам пока все же никуда не деться.

- После похолодания вновь приходит очередь более теплой погоды, - отмечают в ЦГМС. - В предстоящие выходные показания термометров будут лишь немного отличаться от климатической нормы.

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

В Кирове будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью и утром составит +11… +13 градусов, днем - уже до +21 градуса. Днем также возможен небольшой дождь.

В целом будет облачная с прояснениями погода. Ветер северный, северо-восточный скоростью до 11 метров в секунду.

В районах Кировской области тоже облачно, утром местами может появиться туман, а днем - дожди. Воздух в течение дня прогреется до +18… +23 градусов. Ветер северо-восточный, 11 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

Киров: облачно с прояснениями. Ночью дождь, до 14 градусов тепла, северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Днем в целом без осадков, до 22 градусов тепла, северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

Районы Кировской области: облачно с прояснениями. Ночью недолгие дожди, +9... +14 градусов, северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Днем местами небольшой дождь, +19… +24 градуса и северо-восточный ветер (до 11 метров в секунду).

КСТАТИ

Ранее «Комсомолка» делилась расширенным июльским погодным прогнозом. Будет по-разному: то жара за +25 градусов, то снова ливни.