Прогноз погоды на 8 и 9 июля в Кирове и Кировской области: жара до +34 градусов и дожди

Кого-то зонтик защитит от солнца, а кого-то - от ливня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Кирова дал прогноз погоды на выходные дни 8 и 9 июля. «Комсомолка» делится данными синоптиков.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ

Регион все еще останется под влиянием антициклона.

В субботу ветер принесет хорошо прогретые массы воздуха, а влияние медленно уходящего на восток антициклона поспособствует дополнительному прогреву.

Однако с приближением атмосферных фронтов регион накроют кратковременные дожди.

При этом, напомним, до 11 июля в лесах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

В Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В Кирове ночью до +18 градусов, днем до +28 градусов. Ветер юго-западный и южный с порывами до 11 метров в секунду.

В районах жара сильнее, а погодные явления - опаснее. Воздух местами может прогреться до +34 градусов. При этом днем возможны ливни, а ночью - дождь с грозой, местами грозы с градом и шквалами. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

В Кирове вновь облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ночью ожидается температура около +16.. +18 градусов, днем - уже до +26 градусов.

В районах снова сильная жара и погодные «неприятности». Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, днем - дожди, местами ливни с грозами. Ветер западный, 6-11 метров в секунду.

Ночью ожидается +14... +19 градусов, днем - от 24 до 29 градусов тепла. Однако местами при прояснениях столбик термометра вновь покажет +34 градуса.