Украшение города из 1930-х: 85 лет кировскому кинотеатру «Октябрь»

Для своих лет здание «Октября» было весьма современным. Оно быстро полюбилось кировчанам. Фото: Б. К. Лысов / Герценка

«Октябрь» - знаковое для Кирова здание. Не первый городской кинотеатр, но одна из важнейших строек 1930-х. Ныне не действующий, но являющийся безусловной и важной частью истории Кирова.

«Октябрю» - 85. Он был открыт 5 июля 1938-го.

НА МЕСТЕ ЦЕРКВИ

Строго говоря, лет «Октябрю» еще больше. Этот кинотеатр когда-то располагался на Спасской, там, где сейчас работает ТЮЗ.

Однако к концу 1930-х кинотеатр «Октябрь» обзавелся собственным зданием. Его отстроили на месте разрушенной Владимирской церкви, на углу улиц Карла Маркса и Герцена.

Город (власть) был весьма заинтересован в появлении каменного кинозала минимум на 800 мест. На это наложилась всесоюзная кампания по борьбе с религией. В 1936 году церковь разрушили, часть кирпичей пустили на строительство кинотеатра. Стройку закончили лишь в 1938 году.

Кинотеатров в городе было четыре. Но все в деревянных зданиях, да и зрительских мест в них было гораздо меньше. Поэтому «Октябрь» быстро стал особенно популярной площадкой. Автор проекта - московский архитектор Виктор Калмыков - сделал здание весьма современным для тех лет. Калмыкова считали ярким представителем советского романтизма. Ему доверили первую капитальную постройку зданий подобного типа в Кирове.

Кинотеатр достроили в 1938 году. Это был первый в городе каменный кинозал на 800 мест. Фото: Герценка

ВСЕ НА «ЦИРК» И «ЧАПАЕВА»

Рельеф на перекрестке непростой, поэтому к кинотеатру пришлось подвести полукруглую лестницу. Но это лишь подчеркнуло общий образ.

Отделку тоже доверили московским мастерам. «Октябрь» стал украшением города, одним из самых «свежих», современных зданий.

Фильмы тоже подбирали современные, нередко - звуковые. И зачастую - идеологически выдержанные: «Поколение победителей» об истории ВКП(б), «Аэроград» о разгроме белогвардейцев на Дальнем Востоке. Были и художественные ленты - «Дети капитана Гранта», «Дубровский», «Человек-невидимка», «Юность Максима». Конечно, баснословной популярностью пользовались «Цирк» и «Чапаев».

За кинотеатром разбили парк имени Горького с фонтаном, летней эстрадой и танцевальной площадкой.

НАШИ ДНИ

Шли годы, старые кинотеатры обновлялись, появлялись новые. «Октябрь» к концу 2000-х уже точно не был главным городским кинозалом.

Потом у арендаторов был конфликт с городскими властями: чиновникам даже пришлось привлекать силовиков, чтобы попасть в здание.

«Октябрь» то закрывали, то снова открывали. А к 2017 году передали под центр досуга «Практикум». Помещения частично перепланировали и отремонтировали.

Центр работает до сих пор.

КСТАТИ

В сквере за кинотеатром «Октябрь» мог появиться памятник Цою. Виктор Робертович с группой «Кино» давал концерт в Кирове в 1986 году.

Уже был готов проект памятника, нашлись инвестор и скульптор, да и руководство региона, по сути, дало добро. Однако до конца дело довести не удалось.

*По материалам Герценки, проекта «Пешком по Вятке»