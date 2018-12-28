Оркестр слепых, обнаженные щиколотки и «Падение Трои». Чем жили первые кинотеатры на Вятке?
28 декабря ежегодно отмечается Всемирный день кино. «Комсомолка» рассказывает о начале «кинобума» в нашем регионе
Фото: statehistory.ru
Изменить размер текста:
Кино в Кирове появилось в 1908 годуФото: Алексей Гмызин
Киносеансы в новом здании запустили уже осеньюФото: Алексей Гмызин
Фильм, посвященный гибели «Титаника», был самым популярнымФото: Алексей Гмызин
Список кинолент постоянно обновлялсяФото: Алексей Гмызин
Новый кинозал был рассчитан на 350 местФото: Алексей Гмызин
Открытие «Победы» стало громким культурным событием для нашего городаФото: Алексей Гмызин