2018-12-28T18:11:05+03:00
Звезды

Оркестр слепых, обнаженные щиколотки и «Падение Трои». Чем жили первые кинотеатры на Вятке?

28 декабря ежегодно отмечается Всемирный день кино. «Комсомолка» рассказывает о начале «кинобума» в нашем регионе
Александр ЧАРУШИН
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Фото: statehistory.ruФото: statehistory.ru
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Кино в Кирове появилось в 1908 году Фото: Алексей Гмызин

Кино в Кирове появилось в 1908 годуФото: Алексей Гмызин

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Фильм, посвященный гибели «Титаника», был самым популярнымФото: Алексей Гмызин

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Новый кинозал был рассчитан на 350 мест Фото: Алексей Гмызин

Новый кинозал был рассчитан на 350 местФото: Алексей Гмызин

Открытие «Победы» стало громким культурным событием для нашего города Фото: Алексей Гмызин

Открытие «Победы» стало громким культурным событием для нашего городаФото: Алексей Гмызин

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