График отключения горячей воды в Кирове в июле 2023 года: адреса и даты

По некоторым адресам ресурса не будет длительное время Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом в Кирове традиционно проходят гидравлические испытания: ресурсники отключают горячую воду, чтобы проверить сети.

В нынешнем сезоне все еще серьезнее: власти распорядились проверить вообще все сети водоснабжения и водоотведения.

«Комсомолка» проверила графики отключения горячей воды, опубликованные на официальном портале hot-water-kirov.ru.

Ниже мы делимся таблицами на июль 2023 года: в левом столбце указана дата отключения горячей воды, в следующем - дата обратного подключения, в крайнем правом - адреса, по которым не будут подавать ресурс.

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru