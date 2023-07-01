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Недвижимость1 июля 2023 2:00

График отключения горячей воды в Кирове в июле 2023 года: адреса и даты

Киров: когда отключат и включат горячую воду летом-2023
Петр МАКСИМОВ
По некоторым адресам ресурса не будет длительное время

По некоторым адресам ресурса не будет длительное время

Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом в Кирове традиционно проходят гидравлические испытания: ресурсники отключают горячую воду, чтобы проверить сети.

В нынешнем сезоне все еще серьезнее: власти распорядились проверить вообще все сети водоснабжения и водоотведения.

«Комсомолка» проверила графики отключения горячей воды, опубликованные на официальном портале hot-water-kirov.ru.

Ниже мы делимся таблицами на июль 2023 года: в левом столбце указана дата отключения горячей воды, в следующем - дата обратного подключения, в крайнем правом - адреса, по которым не будут подавать ресурс.

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

Фото: hot-water-kirov.ru

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