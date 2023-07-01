График отключения горячей воды в Кирове в июле 2023 года: адреса и даты

По некоторым адресам ресурса не будет длительное время
Фото: Мария ЛЕНЦ
Летом в Кирове традиционно проходят гидравлические испытания: ресурсники отключают горячую воду, чтобы проверить сети.
В нынешнем сезоне все еще серьезнее: власти распорядились проверить вообще все сети водоснабжения и водоотведения.
«Комсомолка» проверила графики отключения горячей воды, опубликованные на официальном портале hot-water-kirov.ru.
Ниже мы делимся таблицами на июль 2023 года: в левом столбце указана дата отключения горячей воды, в следующем - дата обратного подключения, в крайнем правом - адреса, по которым не будут подавать ресурс.
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru
Фото: hot-water-kirov.ru