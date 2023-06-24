Советский маршал Говоров - человек, освобождавший Ленинград и громивший немцев в Курляндии

Маршал Говоров - кавалер ордена «Победа». Фото: marshal-govorov.ru

Слободу Вахрино в Кирове можно назвать «маршальским поселком». Именно здесь улицы названы не просто в честь героев Советского Союза и России, а хранят память о прославленных советских маршалах. Да, улочки совсем небольшие. Но названы они в честь Георгия Жукова и двоих наших земляков - Леонида Говорова и Константина Вершинина.

Сегодня рассказываем о маршале Говорове - человеке, оборонявшем Ленинград и получившем танк в подарок от Сталина.

РАННИЕ ГОДЫ

Леонид Говоров родился в феврале 1897 года в селе Бутырки Яранского уезда (сейчас это территория Советского района). Отец семейства Александр Григорьевич крестьянствовал и ходил в плавания, а после, освоив грамоту, устроился письмоводителем реального училища Елабуги. Это дало ему право бесплатно учить своих детей в этом заведении.

Леонид - старший из четырех детей - сначала окончил 4 класса ремесленного училища в Яранске, а после поступил в Елабужское реальное училище. Был первым учеником в классе, подрабатывал, занимаясь с отстающими товарищами.

На снимке 1914 года в Елабуге запечатлены братья Говоровы. Леонид - крайний слева. Фото: marshal-govorov.ru

Как отличник, Говоров получал отсрочку и право напрямую поступить в любой университет России. Но обучение в Петербурге было недолгим: зимой 1916 года начался призыв студентов на фронта Первой Мировой войны. С братом Николаем он был мобилизован в царскую армию: уже 1 января 1917 года попал в артиллерийское училище, а оттуда - уже в звании прапорщика - в мортирную артиллерийскую запасную батарею при Томском гарнизоне.

Вскоре после революции Советы упразднили царскую армию, офицерские должности сделали выборными. Леонида Говорова назначали командиром батареи, но тот с братом решил демобилизоваться - вернуться в Елабугу, устроиться в Потребкооперацию и помогать семье деньгами. Военной карьеры Леонид Александрович тогда не желал.

Но в 1918-м разразилась Гражданская война. Войска вошли в Елабугу, к осени к власти пришел адмирал Колчак. Братья как бывшие царские офицеры попали во 2-й Уфимский армейский корпус в составе Западной армии. Говоровы бились с красноармейцами за Челябинск и Уфу, под Златоустом, на Тоболе. Братья были уверены: они - офицеры - воюют за законный режим против вооруженных банд. Вскоре по выслуге лет их произвели в подпоручики.

К зиме 1919-го целые колчаковские части начали переходить на сторону красных: многие уже не были согласны с целями войны и методами их достижения. 16 декабря свою часть оставляют и Говоровы, присоединяясь к революционному движению Томска. Вскоре Леонид Говоров стал командиром артдивизиона в 51-й стрелковой дивизии Блюхера (5-й Красной Армии).

Первую боевую награду - орден Красного Знамени - будущий маршал получил за бои против Врангеля на Южном фронте, где был дважды ранен, но успешно руководил своими солдатами. А еще несколько лет спустя Леонида Александровича наконец сняли с «особого учета» бывших белогвардейцев. После он быстро поднялся до вершин военной службы: в 1925 - командир полка, руководитель сбором командного состава. В 1930-е - комбриг, слушатель «золотого» набора Академии Генштаба.

В годы репрессий на Говорова даже заводили дело, но несколько раз ему удалось выйти «из-под огня», в том числе благодаря личному поручительству наркома обороны Тимошенко.

Леонида Говорова направили в действующую армию в 1940 году, когда стало понятно, что советско-финская война не будет ни быстрой, ни легкой. Советские части не были целиком готовы к зимней кампании. Именно Леонид Александрович руководил подготовкой к взятию знаменитой «Линии Маннергейма». Говоров стал комдивом и получил орден Красной Звезды.

ШАГАЮТ ГОВОРОВА ЧАСТИ

Когда грянула Великая Отечественная, Говорова сделали начальником артиллерии Западного направления, затем - Резервного фронта под командованием Жукова.

Ельнинская операция - один из первых наступательных успехов Красной Армии - обеспечивала артиллерия Говорова. 800 орудий, минометов и реактивных установок обрушили огонь на немецкие позиции - Ельня была освобождена, Ельнинский выступ - ликвидирован, удар во фланг фронту Жукова - невозможен.

Дальше - Можайск. С осени 1941-го немцы угрожали прорывом к Москве именно на этом направлении. Противотанковую оборону здесь, как и в районе того самого Бородина, готовил Леонид Говоров.

Когда генерал-майор Лелюшенко был тяжело ранен, по ходатайству Жукова 5-ю армию возглавил Говоров. Этот случай считается первым в военной истории, когда командование общевойсковым соединением доверили генералу от артиллерии. Соперник был очень серьезным - 4-я армия генерала-фельдмаршала Клюге. Говоров же создал противотанковые районы и резервы, подготовил мобильные отряды и танковые засады. Шесть суток под Бородиным - и немцы вынуждены ввести в бой резервы, включая группу Гепнера. Говоров в ответ отвел свои части к Звенигороду, перегруппировался и был готов биться вновь.

10 ноября 1941 года Леонида Александровича наградили орденом Ленина за срыв наступления на Москву. Еще через 9 дней дали звание генерал-лейтенанта артиллерии.

Затем армия разбила немцев, прорвала оборону и вышла к Можайску. 2 января 1942-го Говорову дали второй орден Ленина.

С 18 января боролись уже за сам Можайск. Немцы окопались, расставили огневые точки и были готовы к схватке. Но уже к утру 20 января весь город был в руках Красной Армии, а противник бежал на десятки километров назад.

Фронтовая газета ответила на это фотографией командования фронта и небольшим стихотворением:

«В атаках слава рождена.

Переменилось битвы счастье –

Дорогою Бородина

Шагают Говорова части.

В незабываемый поход

Они идут к боям суровым.

И с комиссаром Ивановым

Вперед их генерал ведет».

«УПРИСЬ КАК ГОВОРОВ»

У Жукова даже появилась присказка: «упрись как Говоров». Ведь именно Леонид Александрович мог готовить и оборону, и наступление практически в любых условиях. И именно генерал-лейтенанта артиллерии поставили на руководство следующим сложнейшим участком - Ленинградским фронтом. И это, пожалуй, тоже первый подобный случай в военной истории.

Леонид Говоров возглавил оборону Ленинграда в апреле 1942 года. Он руководил ею 670 из 872 блокадных дней. Ленинградские чиновники сначала приняли его - бывшего белогвардейца, беспартийного - прохладно. Но постепенно прониклись.

Задач у Говорова было две: не дать разрушить город артиллерией и накопить силы для ответного удара. Леонид Александрович так писал жене: «На мне ответственность за Ленинград, и я не отдам его врагу».

Под руководством Говорова здесь появилась сотня крупных узлов обороны, сотни километров траншей и ходов - все это позволяло скрытно перегруппировывать войска. Постепенно войска начали ответные вылазки и мощные огневые удары по немцам. Противнику пришлось расходовать больше снарядов на борьбу с артиллерией и реже бить по городу. Параллельно сильнее прикрыли «Дорогу жизни»: теперь больше продуктов ввозили в город и больше людей эвакуировали из него.

К операции «Искра» - прорыву блокады - готовились с осени 1942-го.

«Тогда хоть головой в прорубь», - отвечал генерал-лейтенант артиллерии на вопрос супруги «А что будет, если операция не удастся?». Права на ошибку не было.

«Невский Измаил». Так советские бойцы прозвали берег Невы, занятый немцами. 6-метровый выступ обливали водой, чтобы не прошла пехота, а плюсом ставили проволочные заграждения и оборонительные линии. А перед всем этим - 800 метров пути по льду.

И все же 12 января 1943 года Красная Армия пошла вперед. Артиллерия предваряла эту атаку: несколько часов был по передовым линиям противника. Бойцы, прошедшие несколько месяцев тренировок, быстро прошли по льду, использовали багры и штурмовые лестницы, вышли к немцам. Те дрогнули. А навстречу уже шли войска генерала Мерецкова. 15 января, в самый разгар «Искры», Леониду Говорову присвоили звание генерал-полковника. Еще через три дня части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Говорову дали орден Суворова I степени.

Как ни пыталась группа армий «Север» зимой, весной, летом 1943-го снова сжать кольцо блокады, - уже не могла. Высвободить дивизии под Курск тоже не удавалось. А Говоров уже готовил Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Она началась 14 января 1944-го. И тоже с мощнейших залпов артиллерии. Уже к 27 января гитлеровцев отбросили на 60 километров от города. В тот день Москва уступила Ленинграду право дать салют в ознаменование одной из важнейших побед. Приказ победившим войскам писал не Сталин, это доверили Леониду Говорову.

К 1 марта 1944 года «Северу» нанесли тяжелое поражение, почти полностью освободили Ленинградскую область и часть Калининской. Говорова наградили вторым орденом Суворова I степени.

ЛИЧНО ДОПРАШИВАЛ ГЕНЕРАЛОВ

В июне 1944 года силами Ленинградского фронта начали Выборгскую наступательную операцию. Говоров придумал отвлекающий маневр с частями, якобы готовящимися пойти на Нарву, сосредоточив основной удар в направлении «Карельского вала» - нового финского аналога «Линии Маннергейма». 9 июня - артподготовка. 10 июня - начало наступления. 17 июня - прорыв второй линии обороны. 18 июня - звание маршала Советского Союза, присвоенное Леониду Говорову. 20 июня - взят Выборг.

Уже к 4 сентября правительство Финляндии заявило о разрыве с Германией и выходе из войны.

После Говоров провел Нарвскую и Таллинскую наступательные и Моннздунскую десантную операции. Помогали ему авиация и корабли Балтийского флота. Говоров запретил бить тяжелой артиллерией и тяжелыми авиабомбами, чтобы сохранить города. Эстонию освободили за 10 дней. Тысячи жителей Таллина цветами встречали советских бойцов. А к октябрю освободили и Ригу.

27 января 1945 года, в годовщину снятия блокады Ленинграда, маршала Говорова удостоили звания Героя Советского Союза.

Что было дальше:

- Говоров настоял не наступать всей мощью на остатки Курляндской группировки немцев, сделав ставку на блокаду противника на полуострове;

- 7 мая 1945 года немецкие генералы получили ультиматум. На следующий день группа армий капитулировала;

- Говоров лично допрашивал гитлеровских генералов;

- К 16 мая полуостров зачистили: взяли в плен десятки тысяч солдат, 42 генералов, множество орудий, танков и самолетов;

- 31 мая Леонид Говоров был награжден орденом «Победа» - высшим полководческим орденом Советского Союза.

О награждении маршала Говорова орденом «Победа» узнала вся страна. Фото: marshal-govorov.ru

«ЧТО УСПЕЛ, ЧТО СМОГ»

В послевоенные годы Говоров занимал высокие посты, в том числе был командующим войсками ПВО страны, замминистра ВС СССР. ПВО тогда впервые вывели в самостоятельный вид Вооруженных Сил. И именно маршал Говоров создавал новую систему, перевооружал части, руководил подготовкой кадров.

В 1952 году Леонид Александрович принимал парад на Красной площади.

Увы, невероятные нагрузки сказались на здоровье маршала: стала давать о себе знать гипертония. Но он продолжал работать даже на больничной койке.

После войны он прожил всего 10 лет. Едва отметив 58-летие, Говоров скончался, сказав напоследок: «Я должен был сделать больше, но сделал, что успел, что смог».

Леонида Александровича похоронили со всеми почестями на Красной площади, у Кремлевской стены.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ДИРИЖЕРА ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

«В августе 1942 года [моя мама] была на вошедшем в историю концерте в филармонии, когда впервые исполнялась Седьмая симфония Шостаковича. Зал заполнился битком, мама слушала музыку стоя... Командующий Ленинградским фронтом Говоров приказал на время концерта подавить огонь вражеских артиллерийских батарей и сам приехал на премьеру... Много позже, уже в шестидесятые годы, когда родители решили перебраться в Москву следом за мной, папа нашел нам квартиру на улице Маршала Говорова и сказал маме: «Катюша, ты должна обязательно ее посмотреть. Это все-таки далековато от центра». Реакция мамы была мгновенной: «Никаких просмотров! Переезжаем. Говоров - святое имя для меня...».

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Улицы маршала Говорова есть в десятках городов, расположенных в России, Казахстане, Таджикистане, Украине. Памятники и мемориальные доски герою открыты в Санкт-Петербурге, Кирове, Елабуге, Уссурийске.

Леонид Говоров посмертно получил статус почетного гражданина Можайска. Его имя также присвоено школам в Елабуге и Санкт-Петербурге.

И в советские годы, и в современной России выпускались марки с портретами Леонида Александровича.

Леонид Говоров - один из героев фильмов «Маршал революции» и «Седьмая симфония», а также серии фильмов «Блокада».

СПРАВКА КП

Улица маршала Говорова (Киров)

Район: Ленинский

Полное имя героя: Говоров Леонид Александрович

Дата и место рождения: 22 февраля 1897 года, село Бутырки Яранского уезда

Дата и место смерти: 19 марта 1955 года, Москва

Военная специальность и звание: маршал. Артиллерия, ПВО

Награды: Герой Советского Союза. Медаль «Золотая Звезда», по несколько орденов Суворова I степени, Ленина, Красного Знамени; орден Кутузова I степени, орден Красной Звезды, орден «Победа» и множество медалей.

*По материалам портала marshal-govorov.ru (официального сайта семьи маршала Говорова) и Р. Луневой