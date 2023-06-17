Совершенствовал авиацию и готовил космонавтов. Чем запомнился маршал Вершинин

Константин Вершинин был родом с Вятки. Фото: героипфо.рф

Бывает, что и памяти широко известных героев - даже военачальников - посвящают совсем небольшие объекты. Для сравнения: в одной из предыдущих публикаций мы рассказывали о маршале Коневе. В честь нашего земляка назвали одну из крупных городских площадей и близлежащую улицу, сюда же перевезли и памятник в полный рост.

А вот именем другого прославленного уроженца Вятки маршала Вершинина у нас названа небольшая улочка в слободе Вахрино, на которой стоит менее десятка частных домов. И все.

Хотя Константин Андреевич - выдающийся военачальник, после Великой Отечественной еще и развивавший советскую космонавтику. О нем мы и расскажем сегодня.

ХОТЕЛ ТОЛЬКО «ЖИВОЙ» РАБОТЫ

Константин Вершинин родился в 1900 году в селе Боркино (Яранский уезд Вятской губернии, сейчас - Санчурский район Кировской области). Глава семейства был плотником, жили бедно. Константин окончил лишь церковно-приходскую школу. Учиться дальше не было возможности: нужно было помогать кормить семью.

Будущий маршал работал с 11 лет. Перед Первой мировой был сезонным рабочим в бригаде плотников, трудившейся в Звениговском затоне. А когда грянула война, отца отправили на фронт. Константин остался единственным кормильцем семьи.

Сам Константин попал в РККА летом 1919 года, после окончил пехотные командные курсы и Высшую тактическо-стрелковую школу «Выстрел». Командуя ротой, боролся с бандами в Белоруссии и участвовал в подавлении Воронежского восстания. Важной вехой стала учеба в Военно-воздушной инженерной академии РККА имени Жуковского, дело было уже в 1932 году. Предлагали остаться в адъюнктуре, но Вершинин хотел только «живой» летной работы.

Константин Андреевич преподавал курсантам ВВС тактику, учил командиров методике подготовки пилотов. А сам тем временем освоил самолет Р-5 и техники пилотирования, сдал госэкзамен на звание военного летчика. Несколько лет Вершинин тестировал новые модели самолетов и переучивал летный состав.

ДОВЕРИЛИ ПОСТ

Великая Отечественная застала полковника Вершинина в должности начальника Высших авиакурсов усовершенствования летного состава. К тому моменту подопечные Константина Андреевича повредили далеко не один самолет, переучиваясь летному делу и оттачивая технику. Сам военный вспоминал: когда его вызвали в Москву, в штаб - думал, не о снятии ли с должности ему скажут? Однако все было наоборот. Осенью 1941 года Вершинину доверили пост командующего Военно-Воздушными силами Южного фронта.

Константин Андреевич лично участвовал в разработке тактик и стратегий самых разных операций - и оборонительных, и наступательных. Многие заканчивались успешно. И хотя бои в те месяцы были особенно ожесточенными, летчики Вершинина и сам будущий маршал не верить в победу не могли.

- Возвращаясь в штаб ВВС фронта, я находился под впечатлением воодушевляющих слов командующего, - позднее писал в книге воспоминаний Вершинин. - Он говорил, что хотя в общем-то мы отступаем, но нет-нет да и собираем силы в кулак и этим кулаком бьем по железным зубам врага! Вот и на завтра тоже планируется удар по гитлеровским полчищам.

Южный, Закавказский, Северо-Кавказский, 2-й Белорусский фронты - талант Константина Вершинина был нужен везде.

- Ознакомившись с итогами боевых действий ВВС фронта, генерал Черевиченко поблагодарил авиаторов, - вспоминал о событиях Донбасской оборонительной операции 1941 года сам Вершинин. - «И тебе спасибо, Константин Андреевич! Сорвали твои соколы немецкий план окружения наших войск».

Без него не случилось бы побед на Кавказе и Кубани, в Тамани, Крыму, Белоруссии, Восточной Пруссии и уже под самим Берлином. Летчики прикрывали наземные наступательные операции, уничтожали технику и укрепления немцев, помогали в разведке, громили тылы врага. Именно благодаря вершининским авиаторам советские войска не были окружены в районе Днепра, а после - еще и разбили немецкую пехоту, отступавшую из Ростова к Таганрогу.

ПЕРЕХВАТИЛ ИНИЦИАТИВУ

В 1942 году ставка объединила авиацию фронтов в воздушные армии. Вершинину (тогда уже генералу) доверили ВВС Закавказского фронта (4-ю и 5-ю воздушные армии, ВВС Черноморского флота). Любые передышки и периоды затишья Константин Андреевич использовал для тренировок, полетов в сложных погодных условиях, изучения тактики немцев летчиками.

К январю 1943 года советские войска начали наступать в предгорьях Кавказа. Штурмовики ИЛ-2 разворачивались по большому радиусу, поэтому не могли эффективно бить по ущельям и лощинам. Тогда Вершинин придумал ход конем: достал побольше стареньких, медленных, но маневренных «чаек» (И-153). Эти машины с легкостью били немцев, не замечая скоростные истребители противника.

Именно Вершинин настоял на переоборудовании крупной партии У-2 под условия ночной бомбардировки, что вскоре также дало отличные результаты. Рокоссовский не раз говорил, что авиация Вершинина порой могла заменить разом и артиллерию, и морские силы.

Весной в боях за Кубань авиация «полюбила» новый боевой порядок - «кубанскую этажерку» (название дал Покрышкин). Советские истребители шли вместе, но на разных высотах: если немецкий самолет уходил от огня одной «ступени», то сразу попадал в прицелы другой. Тогда противник стянул с Крыма и других южных регионов до 1,5 тысячи самолетов. В ответ Вершинин придумал еще одно новшество: выводить разом 50-60 штурмовиков и бомбардировщиков, прикрывая их минимумом истребителей. И вновь перехватил инициативу у немцев.

- Героический подвиг воздушных бойцов по достоинству оценен Родиной, - писал военачальник. - Наиболее отличившиеся в боях части и соединения были отмечены в приказе Верховного Главнокомандующего. […] Многие авиаторы были удостоены правительственных наград. Праздничные салюты Москвы, посвященные ратным успехам доблестных освободителей Крыма, застали меня и моих товарищей из управления 4-й воздушной армии на 2-м Белорусском фронте. Красная Армия готовилась к новому сокрушительному удару по врагу.

Открытка с оригинальной маркой «Главный маршал авиации К.А. Вершинин». Фото: rusmarka.ru

ПОМОГАЛ ГОТОВИТЬ КОСМОНАВТОВ

После были бои за Белоруссию. Летчики без перерыва бомбили отходящие немецкие части. Плюсом Вершинин выпросил в помощь бомбардировщики Руденко и Хрюкина. Итого - сотни разбитых, сожженных машин и танков, многотысячные потери в личном составе немецких армий. 19 августа 1944 года Вершинин получает Золотую Звезду Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В последующие месяцы летчики Константина Вершинина блестяще прошли Белоруссию, Пруссию, Померанию и, наконец, Берлин. Военачальник лично бывал в частях, старался советоваться не только со штабными офицерами, но даже с командирами полков. Он находил время даже выслушать просьбы рядовых летчиков, механиков и политработников. Именно таким - отзывчивым и знающим свое дело - он запомнился всем подчиненным.

Уже после войны, в 1946 году, Вершинину доверили пост главнокомандующего ВВС. Вскоре был открыт спеццентр обучения полетам на реактивных самолетах. Инструкторами сделали летчиков-испытателей. Год спустя на параде в Тушине советские асы впервые продемонстрировали групповой высший пилотаж на реактивных истребителях.

8 мая 1959 года Константин Вершинин стал Главным маршалом авиации. Внес огромный вклад в освоение космоса, лично контролировал подготовку нескольких советских летчиков-космонавтов. При этом оставался для подопечных не только начальником, но также наставником и, пожалуй, другом. Он даже был гостем на свадьбе Валентины Терешковой и Андрияна Николаева.

Вершинин скончался зимой 1973 года на 74-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

Имя Константина Вершинина носят улицы в Москве, Кирове, Крымске, Звенигове, поселениях Санчурского района. Ныне расформированное Барнаульское высшее военное авиаучилище также было названо в честь маршала. Памятники и мемориальные доски Константину Андреевичу сохранились на здании Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, на заводе имени Бутякова (Звенигово), в парке Победы города Кирова. «Почта России» не раз выпускала памятные конверты и открытки в его честь.

СПРАВКА КП

Улица маршала Вершинина (Киров)

Район: Нововятский

Полное имя героя: Вершинин Константин Андреевич

Дата и место рождения: 3 июня 1900 года, село Боркино Яранского уезда Вятской губернии

Дата и место смерти: 30 декабря 1973 года, Москва

Военная специальность и звание: главный маршал авиации

Награды: Герой Советского Союза. Шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, три ордена Красного Знамени, три ордена Суворова I степени, орден Суворова II степени, орден Отечественной войны I степени.

*По материалам Следкома, музея воинской славы (Киров), книги «Четвертая воздушная»