Прогноз погоды в Кирове с 5 по 9 июня: до +20 градусов и немного дождей

Начало недели, по версии синоптиков, будет солнечным и теплым Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Новая рабочая неделя будет теплой. Таков прогноз синоптиков Gismeteo. Всего два дня могут оказаться дождливыми.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ

Ночью до +5 градусов, утром - около +15. Максимум за день - 18 градусов тепла.

Облачно, к вечеру - с прояснениями.

Осадков не предвидится. Порывы ветра могут достигать скорости в 8 метров в секунду.

Ранее кировское МЧС сообщало, что ночью и утром 5 июня возможны заморозки на почве до -1 градуса.

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

Прогноз в целом тот же.

Облачно с прояснениями. К счастью, без осадков.

Ночью и утром до +12 градусов, днем до 19 градусов тепла.

Порывы ветра могут достигать скорости в 8 метров в секунду.

СРЕДА, 7 ИЮНЯ

И вновь прогноз без изменений: облачно с прояснениями, хотя ранее утро, возможно, подарит яркое солнце.

Ночью и утром до +12 градусов, днем до + 16 градусов. Максимум за день - около 17 градусов тепла.

Ветер будет чуть слабее: порывы достигнут скорости 6-7 метров в секунду.

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

Погода переменится: уже ночью зарядит дождь. Правда, по прогнозу синоптиков, к 6 утра он прекратится.

Оставшуюся часть дня кировчан будет ждать облачная погода с редкими прояснениями. Утром до +12 градусов, днем до +14 градусов. К вечеру может потеплеть до +16… +17 градусов. Ветер порывистый, до 6 метров в секунду.

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

Ночью ясно, все утро облачно, после 15 часов - облачно с прояснениями.

Около 9 утра может начаться дождик. Кончится он в районе обеда.

Ночь прохладная, до +8 градусов. Утром и днем до +14 градусов, вечером столбик термометра может показать уже 16 градусов тепла.

Ветер порывистый, скоростью до 9 метров в секунду.