Прогноз погоды в Кирове с 5 по 9 июня: до +20 градусов и немного дождей

Начало недели, по версии синоптиков, будет солнечным и теплым
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новая рабочая неделя будет теплой. Таков прогноз синоптиков Gismeteo. Всего два дня могут оказаться дождливыми.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
Ночью до +5 градусов, утром - около +15. Максимум за день - 18 градусов тепла.
Облачно, к вечеру - с прояснениями.
Осадков не предвидится. Порывы ветра могут достигать скорости в 8 метров в секунду.
Ранее кировское МЧС сообщало, что ночью и утром 5 июня возможны заморозки на почве до -1 градуса.
ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ
Прогноз в целом тот же.
Облачно с прояснениями. К счастью, без осадков.
Ночью и утром до +12 градусов, днем до 19 градусов тепла.
Порывы ветра могут достигать скорости в 8 метров в секунду.
СРЕДА, 7 ИЮНЯ
И вновь прогноз без изменений: облачно с прояснениями, хотя ранее утро, возможно, подарит яркое солнце.
Ночью и утром до +12 градусов, днем до + 16 градусов. Максимум за день - около 17 градусов тепла.
Ветер будет чуть слабее: порывы достигнут скорости 6-7 метров в секунду.
ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ
Погода переменится: уже ночью зарядит дождь. Правда, по прогнозу синоптиков, к 6 утра он прекратится.
Оставшуюся часть дня кировчан будет ждать облачная погода с редкими прояснениями. Утром до +12 градусов, днем до +14 градусов. К вечеру может потеплеть до +16… +17 градусов. Ветер порывистый, до 6 метров в секунду.
ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ
Ночью ясно, все утро облачно, после 15 часов - облачно с прояснениями.
Около 9 утра может начаться дождик. Кончится он в районе обеда.
Ночь прохладная, до +8 градусов. Утром и днем до +14 градусов, вечером столбик термометра может показать уже 16 градусов тепла.
Ветер порывистый, скоростью до 9 метров в секунду.