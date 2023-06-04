5 июня в Кировской области возможны заморозки на почве до -1 градуса

Ночью и утром возможны непривычно низкие для июня температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 июня, в Кировской области будет облачно с прояснениями, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. Днем местами небольшой дождь, возможны грозы. Ветер ночью до 9 метров в секунду, днем - до 12 метров в секунду.

Ночные температуры ожидаются на уровне +5… +10 градусов, дневные - около +16… +21 градуса. При этом при прояснениях температура может падать до 0, а ночью и утром возможны заморозки на почве до -1 градуса.

В то же время в регионе сохранится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожарная опасность.