«Ни разу в жизни не пропустила ни одного укола»: кировчанка рассказала о 50 годах борьбы с сахарным диабетом

Людмила Жолобова станет первой в регионе, кому присвоят медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Фото: medkirov.ru

Сахарный диабет 1 типа диагностировали у Людмилы Жолобовой еще в начале 1970-х годов. На тот момент школьнице из Опаринского района было всего 12 лет. С тех пор женщина продолжает бороться с недугом. Пациентка рассказала о 50 мужественных годах с заболеванием Минздраву Кировской области.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЖАЖДЫ И СУХОСТИ ВО РТУ

По словам Людмилы Жолобовой, диагноз для юной девушки прозвучал «как гром среди ясного неба». Никто из родных раньше не страдал диабетом. Первые симптомы казались незначительными - сухость во рту. Однако вскоре появилась сильная жажда и слабость. В тот момент мама школьницы заподозрила у дочери диабет. К сожалению, ее опасения подтвердили медики.

- Меня госпитализировали в ЦРБ, потом перевезли в Киров, - поделилась воспоминаниями Людмила Николаевна. - Помню, что уровень сахара был очень высокий, лежала под капельницами. Тогда у меня была только одна мысль - как я буду жить?

Так, девушке пришлось привыкать жить с тяжелым заболеванием. В первое время инъекции инсулина ей регулярно делала мама. Со временем школьница научилась делать уколы сама.

В те годы лечение требовало особой внимательности и дисциплины. Пациентка вспоминает, что специальных шприцев еще не было - приходилось использовать обычные двухграммовые. Требовалось высчитать дозу инсулина, а шприцы после каждого использования обязательно прокипятить. Повторялась процедура пять раз в течение дня.

СМИРИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ НЕ МОГУ ДО СИХ ПОР

Помимо этого, жительница региона стабильно два раза в год проходила лечение в эндокринологическом отделении Кировской областной клинической больницы и активно посещала занятия Школы диабета. Женщина и сегодня ежегодно проходит обследования и приезжает на коррекцию терапии. За режимом питания, диетой, инъекциями инсулина пациентке приходится строго следить уже в течение полувека.

- Теперь уже привыкла, но смириться с болезнью до сих пор не могу, - рассказала Людмила Николаевна. - Родителям по 93 года, мама по-прежнему меня контролирует. Сядем кушать, она обязательно спросит: ты укол сделала? Благодаря врачам, которые за эти годы стали уже родными, заботе родителей - ни разу в жизни не пропустила ни одного укола! В 64 года, несмотря на свое заболевание, чувствую себя хорошо.

Напомним, что Людмила Жолобова станет первой в регионе, кому присвоят медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Международная награда учреждена врачом-эндокринологом Эллиотом Джослином. Ее вручают пациентам, которые своим примером показывают, что благодаря строгой дисциплине и самоконтролю люди с таким заболеванием могут прожить долгую и счастливую жизнь.