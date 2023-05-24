Приговор через 20 лет: в Кирово-Чепецке осудили мужчину, убившего двух человек в 2002 году

За совершенное убийство мужчина отправится в колонию строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке мужчину осудили за двойное убийство двадцатилетней давности. Подробности истории рассказали в областном Следственном комитете.

НЕ СМОГЛИ ДОКАЗАТЬ ВИНУ

Преступление совершилось в далеком 2002 году. 29 января в одной из квартир дома по улице Маяковской Кирово-Чепецка нашли тела 23-летнего молодого человека и его 60-летней матери. Следователи заметили признаки насильственной смерти, после чего возбудили уголовное дело.

В ходе расследования установили, что из квартиры пропал телевизор. При проверке возможных причастных к убийству опросили местного жителя - он как раз продавал телевизор, похожий на украденный. Вину мужчины не удалось установить ввиду отсутствия вещественных доказательств. Сам он утверждал, что купил технику у случайного прохожего, и отрицал свою причастность к убийству. Предварительное следствие по делу приостановили на какое-то время, но не забросили совсем.

ПОМОГЛИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Уголовное дело периодически изучалось с момента совершения преступления. С появлением новых технологий с 2019 года за него взялись снова, - пояснили «Комсомолке» в областном Следственном комитете.

В поисках правда были назначены дополнительные судебные экспертизы - молекулярно-генетические и ольфакторные. Последняя проводилась по следам с места происшествия, в частности, на отрезках обоев, забранных из квартиры. С ее помощью удалось установить принадлежность запаховых следов, законсервиированных кровью. Принадлежали они тому самому мужчине с телевизором, которого заподозрили в совершении преступления.

ПРИГОВОР СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

По результатам экспертизы провели комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, подтвердивших причастность чепчанина к убийству. После предъявления доказательств специалисты смогли установить с мужчиной психологический контакт, и тот сломался – признался в убийстве и дал подробные показания.

Недавно состоялся суд, на котором 40-летнего жителя Кирово-Чепецка признали виновным. По совокупности преступлений ему вынесли приговор: 11 с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В декабре 2022 года в Кировской области вынесли приговор мужчине за убийство 17-летней давности. В 2005 году житель Республики Беларусь убил человека, после чего сбежал в Россию. Спустя много лет удалось найти его следы: он все же сел в тюрьму, но за иные преступления. Поскольку мужчина отбывал наказание в Кировской области, за его дело взялись наши следователи. Им удалось доказать вину убийцы, в результате чего ему дали почти 24 года тюрьмы.