Расплата спустя 17 лет: в Кировской области мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы за убийство, совершенное в 2005 году

В 2005 году осужденный убил водителя такси и скрылся с места происшествия вместе с приятелями. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области мужчине вынесли приговор за убийство семнадцатилетней давности, совершенное в другой стране. Подробности рассказали в региональном Следкоме.

Происшествие случилось 18 февраля 2005 года в городе Гомеле Республики Беларусь. Тем вечером компания из трех человек села в такси на Привокзальной площади. По пути в Калинковичи мужчины выпивали. Один из них в какой-то момент попросил остановить машину. Когда водитель выполнил просьбу, пассажир накинулся на него с ножом, нанеся несколько ударов.

Несчастный скончался на месте от полученных травм. Нападавший же скинул тело в кювет, обчистил его одежду и машину и уехал на машине вместе с приятелями. Часть денег, принадлежавших погибшему, а также его телефон, он отдал кому-то из дружков, остальное забрал себе.

Кировские следователи нашли множество улик, подтверждающих причастность мужчины к убийству. Фото: СУ СКР по Кировской области

После убийства мужчина бежал в Россию, где долго скрывался от правоохранителей. Свидетелей нашли и привлекли к ответственности за сбыт имущества, добытого преступным путем, и укрывательство совершенного. Самого убийцу объявили в розыск.

В ходе расследования удалось найти следы преступника. Оказалось, что он уже попал в тюрьму - но за иные преступления. Первое наказание он отбыл в одном из регионов РФ, а второе - в Кировской области. Тогда наши следователи приняли дело к производству и принялись разбираться.

Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, сотрудники ведомства изучили материалы и раскрыли преступление путем проведения комплекса следственных действий и экспертиз. В частности, генетических - по изъятым с места происшествия следам.

Кроме того, специалисты вновь допросили свидетелей, разыскали угнанный автомобиль, осмотрели уголовные дела в Гомельском областном суде и изъяли вещдоки и видеозаписи следственных действий семнадцатилетней давности. Все в совокупности подтвердило причастность мужчины к преступлению. Тот свою вину так и не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств.

Как уточнили в областной прокуратуре, мужчину обвиняли в совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство, сопряженное с разбоем. Однако за 17 лет срок давности привлечения к ответственности по первой статье уже истек. В итоге Кировский областной суд признал его виновным в убийстве. С учетом наличия предыдущих судимостей окончательным приговором стали 23 года и 11 месяцев лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.